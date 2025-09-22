Phát triển đảng viên trẻ trong cơ quan báo chí: 'Yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên số'

Đó là đề xuất của ông Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng bộ, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, tại phiên thảo luận tổ trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể T.Ư, diễn ra chiều nay 22.9, tại Hà Nội.

Phải đặt công tác Đảng ở vị thế xứng tầm

Mở đầu phát biểu, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định hệ thống báo chí của Mặt trận và các đoàn thể là một lực lượng hùng hậu, có vị thế quan trọng trong nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Toàn cho rằng, công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan này, dù đã được quan tâm, nhưng vẫn "chưa thật sự xứng tầm".

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu tại phiên thảo luận ẢNH: TUẤN MINH

Từ thực tiễn đó, ông đề nghị cần phải bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ một nội dung cốt lõi: tập trung phát triển đội ngũ đảng viên trẻ.

"Việc này rất quan trọng. Hiện nay, nhiệm vụ chuyển đổi số trong báo chí là rất quan trọng", ông Toàn nhấn mạnh.

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế từ chuyến công tác tại Trung Quốc, Tổng biên tập Báo Thanh Niên cho biết, các cơ quan báo chí lớn tại đây đặc biệt chú trọng vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và lực lượng đảng viên trẻ.

"Bí thư Đảng ủy là người lãnh đạo cao nhất, rồi mới đến Tổng biên tập. Họ xem đội ngũ đảng viên trẻ là những "hạt giống đỏ", là những người nắm vững công nghệ và là nòng cốt để phát triển Đảng trong tương lai", ông Toàn thông tin và cho biết, tại Báo Thanh niên Trung Quốc, lực lượng đảng viên trẻ chiếm đến 50%.

Phiên thảo luận với sự tham dự của ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

"Hạt giống đỏ" cho báo chí thời kỳ 4.0

Vẫn theo ông Nguyễn Ngọc Toàn, trong thời kỳ chuyển đổi số, vai trò của thế hệ trẻ là không thể thiếu. Họ không chỉ là những người làm chuyên môn giỏi mà còn là lực lượng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, đưa tiếng nói của Đảng và đoàn thể đến với công chúng một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn.

"Tôi nghĩ rằng trong thời kỳ chuyển đổi số thì các bạn trẻ có vai trò rất quan trọng", ông Toàn một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao cơ hội và bồi dưỡng thế hệ kế cận.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao đổi với Ban Bí thư T.Ư Đoàn và Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn bên lề phiên thảo luận tổ của đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Từ những phân tích sâu sắc đó, Tổng biên tập Báo Thanh Niên trân trọng đề nghị đại hội xem xét bổ sung một nội dung cụ thể vào mục 2.2.4, trang 57 của dự thảo văn kiện.

Đó là, bên cạnh công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, cần nhấn mạnh nhiệm vụ "phát triển đội ngũ đảng viên trẻ trong các cơ quan báo chí thuộc khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể T.Ư".