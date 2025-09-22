Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phát triển đảng viên trẻ trong cơ quan báo chí: 'Yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên số'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
22/09/2025 17:11 GMT+7

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc phát triển đội ngũ đảng viên trẻ, những người nắm vững công nghệ, trong các cơ quan báo chí là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo sự kế thừa và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng.

Đó là đề xuất của ông Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng bộ, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, tại phiên thảo luận tổ trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể T.Ư, diễn ra chiều nay 22.9, tại Hà Nội.

Phải đặt công tác Đảng ở vị thế xứng tầm

Mở đầu phát biểu, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định hệ thống báo chí của Mặt trận và các đoàn thể là một lực lượng hùng hậu, có vị thế quan trọng trong nền báo chí cách mạng Việt Nam. 

Tuy nhiên, ông Toàn cho rằng, công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan này, dù đã được quan tâm, nhưng vẫn "chưa thật sự xứng tầm".

Phát triển đảng viên trẻ trong cơ quan báo chí:'Yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên số' - Ảnh 1.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu tại phiên thảo luận

ẢNH: TUẤN MINH

Từ thực tiễn đó, ông đề nghị cần phải bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ một nội dung cốt lõi: tập trung phát triển đội ngũ đảng viên trẻ. 

"Việc này rất quan trọng. Hiện nay, nhiệm vụ chuyển đổi số trong báo chí là rất quan trọng", ông Toàn nhấn mạnh.

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế từ chuyến công tác tại Trung Quốc, Tổng biên tập Báo Thanh Niên cho biết, các cơ quan báo chí lớn tại đây đặc biệt chú trọng vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và lực lượng đảng viên trẻ.

"Bí thư Đảng ủy là người lãnh đạo cao nhất, rồi mới đến Tổng biên tập. Họ xem đội ngũ đảng viên trẻ là những "hạt giống đỏ", là những người nắm vững công nghệ và là nòng cốt để phát triển Đảng trong tương lai", ông Toàn thông tin và cho biết, tại Báo Thanh niên Trung Quốc, lực lượng đảng viên trẻ chiếm đến 50%.

Phát triển đảng viên trẻ trong Đảng Mặt trận Tổ quốc để thích ứng kỷ nguyên số - Ảnh 2.

Phiên thảo luận với sự tham dự của ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam

ẢNH: TUẤN MINH

"Hạt giống đỏ" cho báo chí thời kỳ 4.0

Vẫn theo ông Nguyễn Ngọc Toàn, trong thời kỳ chuyển đổi số, vai trò của thế hệ trẻ là không thể thiếu. Họ không chỉ là những người làm chuyên môn giỏi mà còn là lực lượng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, đưa tiếng nói của Đảng và đoàn thể đến với công chúng một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn.

"Tôi nghĩ rằng trong thời kỳ chuyển đổi số thì các bạn trẻ có vai trò rất quan trọng", ông Toàn một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao cơ hội và bồi dưỡng thế hệ kế cận.

Phát triển đảng viên trẻ trong Đảng Mặt trận Tổ quốc để thích ứng kỷ nguyên số - Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao đổi với Ban Bí thư T.Ư Đoàn và Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn bên lề phiên thảo luận tổ của đại hội

ẢNH: TUẤN MINH

Từ những phân tích sâu sắc đó, Tổng biên tập Báo Thanh Niên trân trọng đề nghị đại hội xem xét bổ sung một nội dung cụ thể vào mục 2.2.4, trang 57 của dự thảo văn kiện. 

Đó là, bên cạnh công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, cần nhấn mạnh nhiệm vụ "phát triển đội ngũ đảng viên trẻ trong các cơ quan báo chí thuộc khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể T.Ư".

Trách nhiệm đặc biệt trong việc góp ý văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Trách nhiệm đặc biệt trong việc góp ý văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Phát biểu đề dẫn tại phiên thảo luận tổ của Đại hội đại biểu MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch thường trực, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà dành sự quan tâm đặc biệt đến nhiệm vụ đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

'Báo chí phải nói cho dân hiểu và viết cho dân tin'

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
