Trách nhiệm đặc biệt trong việc góp ý văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Chiều 22.9, tại Hà Nội, phiên thảo luận tổ của Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể T.Ư đã diễn ra sôi nổi, trách nhiệm. Chủ trì tổ thảo luận số 1 có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch thường trực - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà và anh Bùi Quang Huy chủ trì tổ thảo luận ẢNH: TUẤN MINH

Trong bài phát biểu đề dẫn, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã gợi mở nhiều vấn đề tâm huyết, yêu cầu các đại biểu tập trung trí tuệ, đóng góp sâu sắc vào các văn kiện quan trọng của đại hội và đặc biệt là cho văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Báo cáo chính trị phải thể hiện được "khát vọng, tầm nhìn"

Bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, các đại biểu cần tập trung vào 5 nội dung cốt lõi. Đây là những văn kiện không chỉ định hướng hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới mà còn thể hiện trách nhiệm, trí tuệ của Đảng bộ đóng góp vào những quyết sách lớn của đất nước.

5 nội dung trọng tâm được bà Hà nêu ra bao gồm: Báo cáo chính trị của Đảng bộ; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2024; Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội; và đặc biệt là dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu đề dẫn phiên thảo luận ẢNH: TUẤN MINH

Bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh: "Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, kết tinh trí tuệ của khát vọng, của ý chí, của niềm tin, của Đảng và của nhân dân chúng ta".

Theo bà, một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của nhiệm kỳ qua là sự thay đổi căn bản về mô hình tổ chức, từ Đảng đoàn, Ban Thường trực sang mô hình Đảng bộ. "Có thể nói đây là một bước chuyển lịch sử, chiến lược và thực tiễn, sự thay đổi rất quan trọng", bà Hà khẳng định.

Vì vậy, bà đề nghị các đại biểu thảo luận thẳng thắn, khách quan, xem báo cáo đã thể hiện được khát vọng, tầm nhìn và những trọng tâm của đại hội hay chưa. Bà đặc biệt lưu ý về phần đánh giá hạn chế, yêu cầu các đại biểu cho ý kiến xem "đã thật thà, đã thực sự sâu sắc chưa", để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh đó, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội cũng là một điểm mới được bà Hà nhấn mạnh. Bà cho rằng, chương trình hành động không phải là những khẩu hiệu chung chung, mà phải là "những việc cụ thể hóa phải làm, đo đếm được, có tiến độ, có lộ trình, có phân công, có trách nhiệm".

Việc lần đầu tiên đưa vào "danh mục các nhiệm vụ trọng tâm" với khoảng 150 đầu việc cụ thể là minh chứng cho tinh thần đổi mới, quyết tâm hành động một cách thực chất, hiệu quả.

Tập trung thảo luận nội dung "dựa vào dân để xây dựng Đảng"

Trong các nội dung thảo luận, bà Nguyễn Thị Thu Hà dành sự quan tâm đặc biệt đến nhiệm vụ đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Bà xem đây là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm nhất của đại hội lần này.

"Đại hội rất kỳ vọng vào các đồng chí", bà Hà chia sẻ và cho biết, tổ thảo luận quy tụ nhiều thành phần tinh hoa của xã hội như trí thức, doanh nhân, các chức sắc tôn giáo, nhân sĩ... Đây chính là nguồn trí tuệ quý giá để đóng góp cho những quyết sách mang tầm chiến lược của quốc gia.

Các bí thư T.Ư Đoàn tham dự phiên thảo luận tổ ẢNH: TUẤN MINH

Theo bà Hà, các đại biểu cần tập trung thảo luận sâu vào những vấn đề lớn như chủ đề, phương châm, mục tiêu chiến lược của đất nước trong giai đoạn tới. Liệu các đánh giá về tình hình, thời cơ, thách thức đã toàn diện, sâu sắc chưa? Các đột phá chiến lược đã thực sự phù hợp để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững?

Đặc biệt, bà Hà mong muốn các đại biểu dành nhiều tâm huyết cho các nội dung liên quan trực tiếp đến vai trò của MTTQ và các đoàn thể, đến việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. "Các nội dung mà "dựa vào dân để xây dựng Đảng" rất là sâu sắc. Đây là những nội dung trực tiếp liên quan đến tổ của chúng ta, vì vậy mong các đồng chí sẽ tập trung thảo luận", bà Hà nhấn mạnh.

Kết thúc bài phát biểu đề dẫn, bà Nguyễn Thị Thu Hà một lần nữa bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng lớn lao vào trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết của các đại biểu. Bà tin tưởng rằng, với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, các ý kiến đóng góp tại phiên thảo luận sẽ góp phần quan trọng vào thành công chung của đại hội, tạo ra những văn kiện chất lượng, thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng sự mong mỏi của Đảng và nhân dân.