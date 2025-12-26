Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ khai mạc. Tham dự lễ còn có các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu và đông đảo học sinh, sinh viên…

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khai mạc triển lãm ẢNH: TTXVN

Phát biểu khai mạc triển lãm, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc cho biết, từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 13 kỳ đại hội và đang hướng đến tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Chủ đề của Đại hội XIV là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi sổ lưu bút tại triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội" ẢNH: TTXVN

Ông Phạm Gia Túc biểu dương, đánh giá cao Cục Lưu trữ và Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã nỗ lực phối hợp cả trong sưu tầm, nghiên cứu và tổ chức triển lãm, thể hiện sự trân trọng đối với lịch sử Đảng, chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cắt băng khai mạc triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội" và tham quan khu trưng bày.

Ghi sổ lưu bút tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động và tự hào khi tham quan triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội". Những tư liệu, hình ảnh, hiện vật được lưu giữ cẩn thận đã tái hiện sống động hành trình ra đời và phát triển của Đảng ta.

Từ những ngày đầu đầy hy sinh, gian khó; kiên cường, bất khuất trong đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc đến vững vàng tự chủ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, đổi mới và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong dòng chảy lịch sử dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong, là ngọn cờ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, của các lực lượng tiến bộ trên thế giới.

Đảng luôn kiên định lý tưởng cách mạng, không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn để xứng đáng với sứ mệnh lãnh đạo nhân dân, đất nước. Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, triển lãm như một lời nhắc thiêng liêng: giữ vững niềm tin, khơi dậy khát vọng, đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ, phồn vinh, hạnh phúc và trường tồn vì nhân dân, đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ khai mạc triển lãm ẢNH: TTXVN

Triển lãm được bố cục thành 3 phần. Phần I: Thành lập Đảng - Khởi nguồn thay đổi vận mệnh dân tộc; phần II: Đại hội Đảng và những bước ngoặt lịch sử; Phần III: Hướng đến Đại hội XIV - Khát vọng phát triển, tầm nhìn tương lai.

Triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội" có hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật quý giá, tái hiện chân thực, sinh động các kỳ Đại hội Đảng cùng những thắng lợi, thành tựu vĩ đại mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được qua các nhiệm kỳ.

Trong đó, có những tài liệu, hình ảnh, hiện vật lần đầu tiên được công bố, giúp mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về các kỳ Đại hội Đảng cùng những thắng lợi và thành tựu vĩ đại của đất nước, nhân dân đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng.