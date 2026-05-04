Chìa khóa đối phó loại virus có ở 95% dân số toàn cầu

Virus Epstein-Barr nhìn dưới kính hiển vi điện tử ảnh: NIAID

Virus Epstein-Barr (EBV) là một trong những virus phổ biến nhất thế giới, được cho là tồn tại trong cơ thể khoảng 95% người trưởng thành. Với đa số trường hợp, virus này không gây triệu chứng rõ rệt.

Thế nhưng, EBV không chỉ là một dạng nhiễm trùng ngắn hạn. Sau khi xâm nhập, virus có thể tồn tại suốt đời trong cơ thể người và có liên quan một số dạng bệnh ung thư, bệnh đa xơ cứng và các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng khác.

Giờ đây, cuộc nghiên cứu mới hiện mở ra hướng tiếp cận đầy hứa hẹn để đối phó với loại virus này.

Theo báo cáo đăng trên chuyên san Cell Reports Medicine, đội ngũ chuyên gia Mỹ đã phát triển được kháng thể đối phó 2 protein là chìa khóa để virus xâm nhập tế bào B, một loại bạch cầu giữ vai trò trung tâm trong hệ miễn dịch của cơ thể người.

Việc chặn được hoạt động của virus có thể chặn đứng EBV ngay từ đầu, và có thể đủ sức ngăn chặn chúng tái kích hoạt sau này.

Khi thực hiện thí nghiệm trên chuột có hệ miễn dịch giống người, một trong các kháng thể được phát triển đã bảo vệ chuột trước nguy cơ viêm nhiễm EBV.

Các nhà nghiên cứu cũng đã xử lý được một thách thức lớn lâu nay vẫn ngăn cản nỗ lực phát triển kháng thể EBV. Virus tấn công rộng khắp cơ thể và gần như có thể bám vào mọi tế bào B. Đó là lý do giới khoa học luôn chật vật trong việc tìm ra tế bào miễn dịch cụ thể để có thể chống chọi được với virus.

Nhà sinh hóa Andrew McGuire của Trung tâm Ung thư Fred Hutchinson cho biết nhóm của ông đã vượt qua trở ngại này bằng cách sử dụng các công nghệ mới.