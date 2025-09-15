'Chìa khóa' mới đưa thương mại Mê Kông - Hàn Quốc vượt 103 tỉ USD

Sáng 15.9, tại TP.HCM, Diễn đàn Doanh nghiệp Mê Kông - Hàn Quốc lần thứ 13 với chủ đề "Số hóa và đổi mới sáng tạo: Chìa khóa thúc đẩy doanh nghiệp Mê Kông - Hàn Quốc chuyển đổi và hợp tác" chính thức khai mạc.

Cơ chế hợp tác Mê Kông - Hàn Quốc gồm 6 nước thành viên: Campuchia, Lào, Myanmar, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết cơ chế hợp tác Mê Kông - Hàn Quốc luôn coi trọng cộng đồng doanh nghiệp, coi đây là động lực của kết nối, tăng trưởng và thịnh vượng của tiểu vùng và khu vực.

Diễn đàn đã trải qua 12 năm, là dấu ấn tiêu biểu của mối quan hệ đối tác chiến lược của Mê Kông - Hàn Quốc. Bà Thúy đánh giá diễn đàn ngày càng đi vào thực chất, góp phần đưa thương mại 2 bên vượt mốc 103 tỉ USD vào năm 2024. Trên hành trình đó, Việt Nam tự hào là đối tác chủ động góp phần duy trì và thúc đẩy diễn đàn.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy, phát biểu tại diễn đàn

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trao đổi thêm về chủ đề năm 2025 là "Số hóa và đổi mới sáng tạo: Chìa khóa thúc đẩy doanh nghiệp Mê Kông - Hàn Quốc chuyển đổi và hợp tác", Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhận định đây là một chủ đề có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thị trường quốc tế có nhiều biến động và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, chuỗi cung ứng thông minh không chỉ là xu hướng mà đã trở thành điều kiện bắt buộc để các nền kinh tế, trong đó có doanh nghiệp phát triển và vươn lên. Đây cũng là định hướng chiến lược của Việt Nam và TP.HCM trong kỷ nguyên phát triển mới.

"Chúng tôi đang quyết liệt triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á, nhóm 50 nước dẫn đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số, quy mô kinh tế số ít nhất 30% GDP, trong đó TP.HCM là 40% GDP", bà Thúy nói thêm.

Diễn đàn thu hút nhiều tập đoàn, doanh nghiệp vừa và nhỏ đến trao đổi, hợp tác thương mại ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM, để cơ chế Mê Kông - Hàn Quốc góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực, diễn đàn cần kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp các nước thành viên tranh thủ những bước tiến của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để nhanh chóng thích ứng và hội nhập sâu hơn nữa vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Bà Thúy đề nghị đánh giá khách quan thực trạng và tiềm năng hợp tác, đề xuất 3 - 5 lĩnh vực mũi nhọn theo lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh giữa Mê Kông và Hàn Quốc, xác định điểm bứt phá cần làm ngay, có hiệu quả trước mắt và giá trị lâu dài.

Đồng thời, thảo luận thẳng thắn những điểm nghẽn trong hợp tác số, nhất là khung pháp lý, tiêu chuẩn dữ liệu, hạ tầng số, kỹ năng số của lao động, an ninh - an toàn dữ liệu, tiếp cận vốn, chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh thúc đẩy ký kết các thỏa thuận thương mại, bà Trần Thị Diệu Thúy đề nghị Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp đề xuất các sáng kiến hợp tác công tư để hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các star-up, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các địa phương trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo…