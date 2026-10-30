Chia nhỏ thanh toán mua bán vàng né quy định không dùng tiền mặt sẽ bị xử lý

Đây là một trong những nội dung trả lời của Ngân hàng Nhà nước đối với Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu về việc khách hàng thanh toán giao dịch mua bán vàng.

Theo phản ánh của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, quy định thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán đang tồn tại hai cách hiểu khác nhau. Cách hiểu thứ nhất, xác định theo giá trị thanh toán thực tế trong ngày. Cách hiểu thứ hai, xác định theo tổng giá trị vàng mua, bán trong ngày. Như vậy, trường hợp khách hàng mua, bán vàng có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên nhưng áp dụng phương thức thanh toán trả chậm, chia làm nhiều đợt thì có bắt buộc phải thực hiện thanh toán qua tài khoản hay không?

Khách mua bán vàng thanh toán không dùng tiền mặt từ 5 triệu đồng ẢNH; NGỌC THẮNG

Trong hoạt động kinh doanh, một khách hàng có thể phát sinh nhiều giao dịch trong ngày, mỗi lần trị giá dưới 20 triệu đồng và thanh toán bằng tiền mặt ngay tại thời điểm giao dịch. Vậy, công ty có bắt buộc phải hoàn trả tiền mặt của giao dịch trước, thu hồi sản phẩm và yêu cầu khách hàng chuyển khoản lại toàn bộ cho tổng giá trị các giao dịch phát sinh trong ngày hay không? Hay công ty chỉ phải ghi nhận thông tin thanh toán, và đối với các phát sinh giao dịch tiếp theo trong ngày mà tổng mức đạt từ ngưỡng 20 triệu đồng trở lên thì chỉ yêu cầu chuyển khoản đối với phần giao dịch phát sinh sau đó?

Giải đáp thắc mắc này, Ngân hàng Nhà nước cho biết ngày 16.10.2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 390/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232/202). Theo đó, việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt (quy định cũ là 20 triệu đồng - PV).

Quy định này nhằm tăng cường tính minh bạch của giao dịch mua, bán vàng, nâng cao khả năng kiểm tra, đối chiếu dòng tiền, phòng, chống thất thu thuế và hỗ trợ công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh vàng; ngưỡng 5 triệu đồng được xác định thống nhất với ngưỡng thanh toán không dùng tiền mặt theo pháp luật về thuế. Căn cứ quy định nêu trên, ngưỡng giá trị 5 triệu đồng được xác định trên cơ sở tổng giá trị mua, bán vàng trong ngày của một khách hàng, không xác định riêng biệt theo giá trị của từng lần giao dịch hoặc từng đợt thanh toán.

Đối với giao dịch làm cho tổng giá trị mua, bán vàng trong ngày đạt ngưỡng 5 triệu đồng trở lên và các giao dịch tiếp theo trong ngày (nếu có), việc thanh toán phải được thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định nói trên.

Tổ chức, cá nhân khi mua, bán vàng có trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ khi thực hiện giao dịch mua, bán vàng. Trường hợp cố ý chia nhỏ giao dịch hoặc các đợt thanh toán nhằm né tránh quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua đó đề nghị Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu căn cứ các quy định nêu trên và quy định pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện, bảo đảm tuân thủ quy định về phương thức thanh toán khi mua, bán vàng.