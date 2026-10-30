Giá vàng hôm nay 30.10.2026: Bốc hơi 1,3 triệu đồng sau một đêm

Sáng 30.10, giá vàng trong nước đồng loạt giảm. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng ở mức 138,4 triệu đồng/lượng và bán ra còn 141,4 triệu đồng, giảm 1,3 triệu đồng so với sáng hôm qua. Các công ty khác cũng bán ra vàng miếng SJC bằng giá như trên.

Riêng giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC chỉ giảm 500.000 đồng khi còn mua vào 134,7 triệu đồng và bán ra 138,7 triệu đồng. Chênh lệch mua - bán vàng vàng nhẫn tại SJC tiếp tục được neo ở mức 4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Công ty Phú Quý giảm 800.000 đồng, đưa chiều mua xuống 137,4 triệu đồng, bán ra 140,4 triệu đồng...

Giá vàng sáng 30.10 quay đầu giảm 1,3 triệu đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới quay đầu giảm và đang giao dịch quanh 4.000USD/ounce, thấp hơn gần 50 USD sau một ngày do kỳ vọng Mỹ tăng lãi suất gia tăng. Hôm qua, Bộ Thương mại Mỹ công bố các số liệu cho thấy nền kinh tế nước này tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 3/2026, song chỉ số lạm phát cũng tăng tốc, tạo nên bức tranh kinh tế trái chiều trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng vào tuần tới.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế tăng 3,4% trong quý 3, vượt kỳ vọng của thị trường. Thông báo của Cục Phân tích kinh tế (BEA) thuộc Bộ Thương mại giải thích các yếu tố đóng góp vào sự tăng trưởng GDP thực trong quý này là sự gia tăng đầu tư, chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu chính phủ, được bù đắp một phần do xuất khẩu sụt giảm. Cũng theo số liệu của Bộ Thương mại, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ưa dùng - trong tháng 9 tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Các số liệu trên được đưa ra chỉ sau một ngày Fed quyết định giữ nguyên lãi suất. Chỉ số PCE càng không thể xoa dịu về nỗi lo lạm phát lên cao, đưa kỳ vọng Fede sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp diễn ra trong tháng 12 gia tăng. Theo nhiều nhà phân tích quốc tế, đây là sức ép mạnh lên giá vàng hiện tại.