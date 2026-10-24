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    Giá vàng hôm nay 24.10.2026: Vàng nhẫn lao dốc xuống dưới ngưỡng 140 triệu đồng

    An Yến
    An Yến
    Giá vàng thế giới lao dốc đẩy vàng nhẫn trong nước giảm mạnh sau một ngày.

    Sáng 24.10, giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống. Cụ thể, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 138,7 triệu đồng/lượng, bán ra 141,7 triệu đồng, giảm 300.000 đồng so với hôm qua; Công ty Phú Quý cũng mua vàng miếng xuống 137,7 triệu đồng và bán ra 141,7 triệu đồng...

    Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm 1 triệu đồng sau một ngày khi mua vào xuống 135 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng. Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tiếp tục được SJC duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý mua vàng nhẫn 137,7 triệu đồng và bán ra 140,7 triệu đồng...

    Giá vàng hôm nay 24.10.2026: Vàng nhẫn lao dốc xuống dưới ngưỡng 140 triệu đồng- Ảnh 1.

    Giá vàng sáng 24.10 tiếp tục giảm

    ẢNH: NGỌC THẮNG

    Giá vàng thế giới giảm xuống 3.995 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 25 USD. Kim loại quý xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce là mức thấp nhất trong vòng 4 tháng qua khi dữ liệu mới công bố cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ gần như không thay đổi, trong khi kỳ vọng lạm phát tiếp tục gia tăng.

    Theo báo cáo được Đại học Michigan công bố hôm qua, chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ tháng 10 đạt 48 điểm, cao hơn mức 46,3 điểm mà các nhà kinh tế dự báo. Con số này cũng cao hơn kết quả khảo sát sơ bộ 46,3 điểm và chỉ thấp hơn đôi chút so với mức 48,1 điểm ghi nhận trong tháng 9. Thế nhưng, ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, nhận định trên CNBC rằng lo ngại lạm phát gia tăng cho thấy các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới sẽ khó có thể nới lỏng chính sách tiền tệ nhanh như mong muốn. Tất cả những yếu tố này hiện đều gây bất lợi cho phe mua trên thị trường vàng và bạc. Bên cạnh đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ cũng khiến các nhà giao dịch và nhà đầu tư chứng khoán phải bổ sung tài sản ký quỹ, buộc họ bán vàng và bạc để đáp ứng yêu cầu này.

    Hiện phần lớn nhà giao dịch dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp diễn ra trong 2 ngày 27 - 28.10. Tuy nhiên, các số liệu lạm phát tiêu dùng và giá sản xuất của Mỹ cao hơn dự kiến được công bố tuần trước đã củng cố lập luận về khả năng chính sách tiền tệ sẽ thắt chặt hơn vào cuối năm nay. Đây là thông tin tiêu cực với giá vàng.

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