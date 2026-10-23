Giá vàng hôm nay 23.10.2026: Vàng nhẫn giảm mạnh nhưng chênh lệch mua bán tăng cao

Sáng 23.10, giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu giảm. Cụ thể, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 139 triệu đồng/lượng, bán ra 142 triệu đồng, giảm 300.000 đồng so với hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng giảm 300.000 đồng khi mua vào xuống 136 triệu đồng, bán ra 140 triệu đồng. Nhưng so với một ngày trước, vàng nhẫn tại SJC đã giảm gần 1 triệu đồng một lượng. Đáng chú ý, chênh lệch mua - bán vàng miếng SJC vẫn duy trì 3 triệu đồng/lượng nhưng vàng nhẫn lại đẩy lên cao hơn, ở mức 4 triệu đồng. Điều này khiến người mua chịu thua lỗ nhiều hơn ngay khi mua vào.

Giá vàng sáng 23.10 quay đầu giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm xuống 4.020 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 95 USD. Kim loại quý xuống mức thấp nhất hơn hai tháng khi giá dầu tăng dấy lên lo ngại lạm phát, củng cố khả năng lãi suất có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm hơn 17 điểm cơ bản (bps) xuống 4,972%, mức thấp nhất trong gần một tháng qua; lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng giảm hơn 16 điểm cơ bản (bps), xuống còn 4,659%. Giá dầu đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 5 tháng qua sau khi tờ The New York Times cho biết Mỹ và Israel đang lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng tới.

Trong khi đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã bước vào giai đoạn hạn chế phát ngôn trước cuộc họp chính sách tiền tệ sẽ diễn ra vào cuối tháng 10. Trong thời gian này, các số liệu kinh tế mới công bố và diễn biến trên thị trường năng lượng sẽ trở thành những yếu tố quan trọng nhất chi phối kỳ vọng lãi suất của nhà đầu tư. Chẳng hạn, dự kiến hôm nay thị trường sẽ đón nhận các chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ tháng 10 của Mỹ, lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Sau đó, Đại học Michigan sẽ công bố chỉ số niềm tin tiêu dùng. Đây đều là những dữ liệu quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá sức khỏe nền kinh tế Mỹ, đồng thời dự báo định hướng chính sách tiền tệ của Fed trong những tháng cuối năm.