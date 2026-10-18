Giá vàng hôm nay 18.10.2026: Lao dốc trong tuần, người mua lỗ hơn 5 triệu đồng

Sáng 18.10, giá vàng miếng tại Công ty SJC được mua vào ở mức 140,6 triệu đồng/lượng và bán ra 143,6 triệu đồng, giảm 1,2 triệu đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, giá vàng nhẫn số 9 tại SJC giảm 1,2 triệu đồng sau một tuần khi mua vào xuống 140,1 triệu đồng và bán ra 143,1 triệu đồng. Đồng thời, chênh lệch mua - bán vàng miếng và vàng nhẫn tại SJC vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng nên người mua sau một tuần bị lỗ đến 4,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Doji giảm 1,2 triệu đồng so với cuối tuần trước khi được mua vào 139,1 triệu đồng và bán ra 143,1 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 1,2 triệu đồng, đưa chiều mua vào xuống 138,4 triệu đồng và bán ra còn 142,4 triệu đồng. Do chênh lệch giá mua - bán ở các công ty này lên 4 triệu đồng/lượng nên người mua sau một tuần bị lỗ đến 5,2 triệu đồng.

Giá vàng giảm trong tuần khiến người mua vào lỗ hơn 5 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá vàng trong tuần tăng giảm đan xen nhưng chủ yếu trên đà đi xuống, còn 4.164 USD/ounce, giảm gần 30 USD so với cuối tuần trước. Kim loại quý đi xuống khi các nhà giao dịch đánh giá khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay, sau một loạt dữ liệu lạm phát của Mỹ vừa công bố cao hơn dự kiến.

Điều này khiến nhiều nhà phân tích dự báo vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới. Cụ thể, kết quả khảo sát của Kitco News với 12 nhà phân tích Phố Wall thì có 6 người, tương ứng 50% cho rằng vàng sẽ tiếp tục giảm. Ngược lại có 4 người, chiếm 33% nhận định kim loại quý sẽ bật tăng và 2 người còn lại, tương ứng 17% nghĩ rằng vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, số lượng nhà đầu tư cá nhân chia hai phe gần như tương đương giữa quan điểm cho rằng giá vàng sẽ bật tăng và một bên dự báo tiếp tục đi xuống. Cụ thể, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu hút 139 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có 60 người, chiếm 43% nhận định vàng tăng trong tuần tới; ngược lại, có 63 người, tương đương 45% cho rằng vàng sẽ tiếp tục giảm và 16 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 12%, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang