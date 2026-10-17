Giá vàng hôm nay 17.10.2026: Người mua vàng nhẫn lỗ ngay 4 triệu đồng

Sáng 17.10, giá vàng trong nước đứng yên sau khi đã bật tăng vào cuối ngày hôm qua. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào ở mức 140,6 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 143,6 triệu đồng; Công ty Doji mua vàng miếng SJC ở mức 140,6 triệu đồng, bán ra 143,6 triệu đồng.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC được mua vào 140,1 triệu đồng, bán ra 143,1 triệu đồng; Công ty Doji cũng mua vào 139,2 triệu đồng, bán ra 143,2 triệu đồng… Chênh lệch mua bán vàng nhẫn tại SJC duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng trong khi Doji neo đến 4 triệu đồng lượng. Điều này khiến người mua bị lỗ ngay 4 triệu đồng một lượng.

Giá vàng sáng 17.10 đứng yên nhưng người mua vàng nhẫn lỗ ngay 4 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 4.164 USD/ounce, cao hơn hôm qua 10 USD. Kim loại quý hiện chủ yếu dao động trong biên độ hẹp khi các nhà đầu tư vẫn chưa rõ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ có hành động như thế nào sau báo cáo lạm phát cao hơn dự báo. Lạm phát giá bán buôn trong tuần này ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2022, còn lạm phát tiêu dùng tiếp tục cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed.

Chủ tịch Fed - ông Kevin Warsh phát biểu tại một sự kiện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Bangkok mới đây nhưng không bình luận gì về khả năng Fed tăng lãi suất trước khi năm nay kết thúc. Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, gọi các dữ liệu này là "đáng thất vọng". Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, thì cho rằng Fed có thể cần tăng lãi suất mạnh tay hơn nếu kỳ vọng lạm phát của người dân suy giảm đáng kể. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất đến 82% Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27 - 28.10 nhưng đang đặt cược với khả năng 90% rằng ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất vào tháng 12.

Ông Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế về khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics phát biểu trên CNBC rằng trong phần còn lại của năm nay, giá vàng có khả năng giảm nhẹ khi Fed tiếp tục tăng lãi suất...