Giá vàng hôm nay 10.10.2026: Đứng yên nhưng vẫn cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Sáng 10.10, giá vàng trong nước đứng yên so với cuối ngày hôm qua. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục được mua vào 141,8 triệu đồng/lượng, bán ra 144,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng duy trì chiều mua vàng miếng SJC 141 triệu đồng và bán ra 144,8 triệu đồng… Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng đứng yên khi chiều mua vào lên 141,3 triệu đồng, bán ra 144,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng cộng đồng và mua vào 141 triệu đồng, bán ra 144,2 triệu đồng…

Giá vàng sáng 10.10 đứng yên nhưng đang cao hơn thế giới 13 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng lên 4.193 USD/ounce, cao hơn gần 40 USD sau một ngày đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hạ nhiệt từ mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 131,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới 13 triệu đồng một lượng.

Theo ông Rhona O'Connell, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại StoneX, hoạt động săn hàng giá hời xuất hiện trên thị trường vàng khi giá chạm đáy, trong bối cảnh vùng 4.000 USD/ounce đang dần hình thành ngưỡng hỗ trợ. Điều này có thể lập luận rằng thị trường đã phản ánh khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất vào giá vàng, nhưng kỳ vọng các ngân hàng trung ương tiếp tục mua ròng cũng đã được tính đến. Vì vậy, nếu không có một biến cố bất ngờ nghiêm trọng nào thì giá vàng có thể bứt phá rõ rệt lên cao hơn.

Trong khi đó, nhu cầu vàng tại Ấn Độ khá trầm lắng trong tuần này khi giá phục hồi. Tương tự tại Trung Quốc, thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, cũng ảm đạm do kỳ nghỉ lễ làm rút ngắn thời gian giao dịch. Vào ngày 8.10 vừa qua, theo dữ liệu cập nhật, SPDR Gold Trust, quỹ vàng lớn nhất thế giới vừa quay đầu bán ròng 5,7 tấn vàng sau 3 phiên liên tiếp mua vào. Lượng vàng nắm giữ của quỹ giảm xuống còn khoảng 1.055 tấn. Tâm lý thị trường trong tháng 10 đã bớt bi quan hơn, song rủi ro Fed tiếp tục thắt chặt chính sách vào tháng 12 vẫn hiện hữu và điều này sẽ tác động đến giá vàng...