Giá vàng hôm nay 9.10.2026: Bật tăng thêm gần triệu đồng

Sáng 9.10, giá vàng miếng SJC trong nước bật tăng trở lại. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng lên 140,8 triệu đồng/lượng, bán ra 143,8 triệu đồng, tăng 800.000 đồng sau một ngày; Công ty Phú Quý cũng tăng 800.000 đồng khi mua vàng miếng SJC lên 140,3 triệu đồng và bán ra 143,8 triệu đồng…

Không ngoại lệ, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng tăng 800.000 đồng khi chiều mua vào lên 140,3 triệu đồng, bán ra 143,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng cộng 800.000 đồng và mua vào 140,3 triệu đồng, bán ra 143,3 triệu đồng…

Giá vàng sáng 9.10 tăng thêm gần triệu đồng một lượng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới hồi phục lên 4.155 USD/ounce, tăng 35 USD sau một ngày. Kim loại quý đi lên bất chấp đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục duy trì ở mức cao trong phiên thứ hai liên tiếp mặc dù đã hạ nhiệt từ đỉnh cao. Lợi suất kỳ hạn 10 năm gần nhất giảm 5 điểm cơ bản, xuống 5,227%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm giảm 6 điểm cơ bản, còn 5,601%. Diễn biến này xuất hiện sau phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 30 năm đạt kết quả khả quan của Bộ Tài chính Mỹ.

Một số nhà phân tích quốc tế cho rằng các nhà đầu tư đang lo ngại về mức nợ công cao của Mỹ. Trong khi đó, liên quan đến chính sách tiền tệ của Mỹ, hôm qua Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller cho biết, nhiều khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Fed vẫn có "sự linh hoạt" về tốc độ tăng và để ngỏ khả năng tạm dừng trong tháng 10. Nếu lãi suất cao hơn sẽ làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Bên cạnh đó, giá dầu tăng vọt cũng khiến nhà đầu tư thận trọng và có thể một số người gia tăng lựa chọn vàng. Tổng thống Donald Trump nói ông không muốn đạt thỏa thuận với Iran để chấm dứt chiến tranh, trong khi Mỹ được cho là đang chuẩn bị cho các đợt "ném bom quy mô lớn" tại Trung Đông. Tuy nhiên, sau đó ông khẳng định Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng tới, khiến giá dầu rời khỏi mức cao nhất trong phiên...