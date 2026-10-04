Giá vàng hôm nay 4.10.2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Sáng 4.10, giá vàng miếng tại Công ty SJC được mua vào ở mức 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng. Cộng với chênh lệch mua - bán duy trì ở mức 3 triệu đồng thì người mua sau một tuần lỗ 3,9 triệu đồng/lượng. Tương tự, vàng nhẫn số 9 tại SJC cũng giảm 900.000 đồng sau một tuần khi còn được mua vào 140 triệu đồng và bán ra xuống 143 triệu đồng. Người mua vàng nhẫn SJC sau một tuần cũng lỗ 3,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sụt giảm trong tuần khiến người mua lỗ nặng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, vàng nhẫn tại Doji được mua vào 139,5 triệu đồng và bán ra 143,5 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng so với cuối tuần trước; Bảo Tín Minh Châu cũng giảm gần 2 triệu đồng khi mua vào xuống 139,5 triệu đồng và bán ra 143,5 triệu đồng. Đáng chú ý, chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại các công ty này vẫn tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng nên người mua bị lỗ đến 5 triệu đồng/lượng sau một tuần. Nếu so với với hai tuần trước vàng miếng SJC có giá bán ra là 147,6 triệu đồng/lượng thì đến nay người mua vào đã bị lỗ tổng cộng hơn 7 triệu đồng. Còn những người đã mua vàng nhẫn ở các công ty như Doji, Bảo Tín Minh Châu thì mức lỗ sau nửa tháng lên đến 8,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng lao dốc xuống 4.139,8 USD/ounce, giảm hơn 144 USD so với cuối tuần trước. Kim loại quý liên tục giảm khi những lo ngại về lạm phát dai dẳng và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng cao. Dù vậy, báo cáo số liệu việc làm giảm mạnh đã làm giảm kỳ vọng này. Nhưng chỉ có ít chuyên gia dự báo vàng sẽ hồi phục trong tuần tới. Cụ thể, kết quả khảo sát của Kitco News với 13 nhà phân tích Phố Wall thì có 3 người, tương ứng 23% dự báo vàng sẽ bật tăng trở lại. Ngược lại có đến 6 người, chiếm 46% nhận định kim loại quý tiếp tục giảm; trong khi 4 người còn lại, tương ứng 31% cho rằng vàng sẽ tiếp tục giảm.

Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư cá nhân cho rằng giá vàng sẽ hồi phục. Cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu hút 182 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có 85 người, chiếm 47% nhận định vàng tăng trong tuần tới. Ở chiều ngược lại, có 60 người, tương đương 33% cho rằng vàng sẽ tiếp tục giảm và 37 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 20%, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang.