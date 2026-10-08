Giá vàng hôm nay 8.10.2026: Đứng yên nhưng người mua lỗ ngay 3 triệu đồng một lượng

Sáng 8.10, giá vàng trong nước đứng yên sau một ngày. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục mua vàng miếng ở mức 140 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng mua vàng miếng SJC 139,5 triệu đồng và bán ra 143 triệu đồng như cuối ngày hôm qua…

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được mua vào 139,5 triệu đồng, bán ra 142,5 triệu đồng; Công ty Phú Quý giữ nguyên chiều mua vào 139,5 triệu đồng, bán ra 142,5 triệu đồng… Chênh lệch giá mua bán vàng miếng và vàng nhẫn tại SJC cũng như một số đơn vị khác vẫn được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Điều này khiến người mua bị lỗ ngay 3 triệu đồng một lượng.

Giá vàng sáng 8.10 đứng yên như hôm qua ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới vẫn trên đà giảm, xuống 4.120 USD/ounce. So với sáng hôm qua, vàng thế giới giảm 23 USD. Theo nhiều nhà phân tích, giới đầu tư tỏ ra lo ngại khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm chạm mức cao nhất kể từ tháng 4.2002 là 5,365%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng đạt mức cao nhất kể từ tháng 5.2002 là 5,732%. Đồng thời, USD cũng mạnh lên nên cũng gây ra áp lực với giá vàng.

Bên cạnh đó, biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa được công bố cho thấy các quan chức nghiêng về khả năng tiếp tục tăng lãi suất trước cuối năm, mặc dù không có thông tin cụ thể về thời điểm thực hiện. "Liên quan đến triển vọng chính sách tiền tệ sau cuộc họp hiện tại, hầu hết các thành viên tham gia đều đánh giá rằng việc tiếp tục tăng phạm vi mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang có thể sẽ là bước đi phù hợp vào cuối năm," biên bản nêu rõ. Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City Jeff Schmid cho biết việc kiềm chế lạm phát có thể đòi hỏi Fed tiếp tục tăng lãi suất. Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly cũng cho rằng định hướng chính sách sẽ phụ thuộc vào việc các áp lực lạm phát có tiếp tục kéo dài hay không...

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào cuối tháng này, nhưng vẫn đang dự đoán xác suất 85% Fed tăng lãi suất vào tháng 12. Lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng...







