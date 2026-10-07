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    Kinh tếNgân hàng

    Giá vàng hôm nay 7.10.2026: ACB mua thấp, chênh lệch mua bán lên 5 triệu đồng/lượng

    Thanh Xuân
    Thanh Xuân
    Chênh lệch giá mua và bán vàng miếng SJC tại ACB ở mức 5 triệu đồng/lượng, trong khi các công ty kinh doanh khác chỉ quanh mức 1,5 - 3 triệu đồng/lượng.

    ACB tăng giá mua vàng miếng 500.000 đồng mỗi lượng, mức chênh lệch giữa giá mua và bán vàng là 5 triệu đồng/lượng, mua vào 137,8 triệu đồng, bán ra 142,8 triệu đồng. Giá mua vàng miếng SJC của ACB thấp hơn các công ty khác từ 2,7 - 4 triệu đồng/lượng. Công ty Mi Hồng không thay đổi giá khi mua vào 142 triệu đồng/lượng, bán ra 143,5 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 140,5 triệu đồng, bán ra 143,5 triệu đồng…

    Giá vàng nhẫn 4 số 9 vẫn không thay đổi, Công ty Phú Quý mua vào 140 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 140 triệu đồng, bán ra 143,1 triệu đồng… Từ đầu tuần đến nay, giá vàng biến động khá chậm khi lực mua bán trên thị trường trầm lắng.

    Giá vàng hôm nay 7.10.2026: ACB mua giá thấp, chênh lệch mua bán lên 5 triệu đồng/lượng - Ảnh 1.

    Giá vàng dao động trong biên độ hẹp

    ẢNH: NGỌC THẠCH

    Vàng thế giới giảm 11 USD mỗi ounce, xuống 4.153 USD. Giá vàng dao động trong biên độ hẹp khi chờ đợi thông tin tin biên bản cuộc họp chính sách gần nhất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và chỉ số tâm lý người tiêu dùng. Dữ liệu về việc làm hoặc tâm lý người tiêu dùng yếu hơn sẽ hỗ trợ giá vàng bằng cách xác nhận sự chậm lại của việc làm; khả năng lạm phát cao hơn hoặc biên bản họp mang tính "diều hâu" sẽ giữ cho kênh lợi suất hướng ngược lại với kim loại quý.

    Theo Hội đồng Vàng thế giới, các ngân hàng trung ương duy trì tốc độ phân bổ vàng vào dự trữ của họ mạnh mẽ hàng tháng trong tháng 8 khi mua ròng 39 tấn. Những người mua vàng lớn và ổn định trong năm 2026 tiếp tục thể hiện hoạt động tích cực trong tháng, với Trung Quốc dẫn đầu, tiếp theo là Uzbekistan và Ba Lan.

    Cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra, lạm phát dai dẳng và lợi suất trái phiếu tăng vọt tiếp tục tạo ra những trở ngại đáng kể trong ngắn hạn đối với vàng và bạc nhưng những thách thức đó hầu như không làm lung lay niềm tin lạc quan dài hạn của ngành kim loại quý. Tại Hội nghị Kim loại quý toàn cầu năm 2026 của Hiệp hội Thị trường Kim loại quý London (LBMA) cho thấy, luận điểm cơ bản về vàng đang ngày càng được củng cố khi các ngân hàng trung ương đa dạng hóa dự trữ, sự phân mảnh địa chính trị định hình lại hệ thống tiền tệ toàn cầu và nợ công gia tăng đặt ra câu hỏi về vai trò trú ẩn an toàn truyền thống của trái phiếu chính phủ. Theo khảo sát giá hàng năm của hội nghị, các đại biểu dự đoán giá vàng sẽ giao dịch quanh mức 5.013,30 đô la một ounce vào thời điểm này năm sau, tương ứng với mức tăng khoảng 20% so với hiện tại.

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