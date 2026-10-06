Giá vàng hôm nay 6.10.2026: Vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

ACB giảm giá vàng miếng SJC 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào 140,5 triệu đồng, bán ra 143,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá vàng miếng SJC 200.000 đồng/lượng, mua vào 141,5 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên giá mua ở mức 140,5 triệu đồng, bán ra 143,5 triệu đồng… Giá vàng nhẫn tại các đơn vị cũng bất động. Công ty SJC ở mức 140 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 140,3 triệu đồng, bán ra 143,3 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cao hơn thế giới 12,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đắt hơn thế giới 12,7 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới biến động xoay quanh mức 4.140 USD/ounce, sau khi tăng lên 4.171 USD mỗi ounce rồi giảm mạnh về 4.122 USD trước đó. Thị trường vàng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang (Fed) tăng lãi suất vào tháng 10 giảm dần đã hỗ trợ giá kim loại, trong khi đồng đô la mạnh hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn gần mức cao nhất trong nhiều thập kỷ đã hạn chế đà phục hồi của vàng.

Vàng đang được hỗ trợ bởi kinh tế Mỹ yếu, nhưng bị kìm hãm bởi lạm phát cao và lợi suất trái phiếu tăng. Trong ngắn hạn, dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp theo sẽ quyết định hướng đi của giá vàng. Thị trường vàng đang chịu tác động trái chiều từ các số liệu kinh tế của Mỹ công bố như việc làm Mỹ yếu, tháng 9 chỉ tăng 29.000, số liệu tháng 7 - 8 cũng bị điều chỉnh giảm, điều này làm tăng kỳ vọng Fed có thể giảm lãi suất, hỗ trợ giá vàng. Trong khi đó, lạm phát vẫn cao, chỉ số giá dịch vụ ISM tăng lên mức cao nhất từ tháng 7.2022, thông tin này tác động Fed có lý do để duy trì lãi suất cao, gây áp lực lên vàng. Thêm vào đó, lợi suất trái phiếu Mỹ cao. Lợi suất 10 năm khoảng 5,31% và 30 năm khoảng 5,66%, khiến vàng kém hấp dẫn hơn.