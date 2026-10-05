Giá vàng hôm nay 5.10.2026: Vừa mua đã lỗ hơn 2%

Công ty Mi Hồng mua vàng miếng SJC với giá cao hơn các công ty khác từ 1,2 - 1,5 triệu đồng mỗi lượng, ở mức 142 triệu đồng, còn bán ra 143,5 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào vàng miếng SJC với giá 140,5 triệu đồng, bán ra 143,5 triệu đồng. ACB mua vào 140,8 triệu đồng, bán ra 143,8 triệu đồng… Chênh lệch giá mua và bán vàng miếng SJC duy trì 3 triệu đồng/lượng, đồng nghĩa người mua vàng lỗ ngay 2,1%.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 có mức giá mua vào xoay quanh 140 triệu đồng/lượng. Công ty SJC mua vào 140,5 triệu đồng, bán ra 143,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 140,3 triệu đồng, bán ra 143,3 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC xoay quanh mức 140 - 143 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng 19 USD mỗi ounce, lên 4.160 USD sau đà giảm mạnh trước đó. Sự lạc quan ban đầu đã nhanh chóng biến thành thất vọng trong giới đầu tư vàng khi giá vàng không thể giữ vững đà tăng sau dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ. Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố chỉ 29.000 việc làm được tạo ra trong tháng 9, thấp hơn đáng kể so với dự kiến. Báo cáo cũng cho biết tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%, trong khi mức lương bình quân chỉ tăng 0,1%. Giá vàng đang mắc kẹt giữa nền kinh tế suy yếu một bên và lãi suất cao cùng lạm phát ở bên kia. Đà tăng trưởng việc làm chậm lại đã khiến thị trường điều chỉnh giảm kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào cuối tháng này. Tuy nhiên, các nhà kinh tế lưu ý rằng ngay cả khi đà tăng trưởng của thị trường lao động Mỹ tiếp tục chậm, Fed vẫn chủ yếu tập trung vào vấn đề lạm phát dai dẳng.

Trong tuần này, các báo cáo kinh tế quan trọng có thể tạo ra sự biến động trên thị trường như chỉ số PMI dịch vụ ISM, biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 của Fed, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ, khảo sát sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan. Do có ít dữ liệu kinh tế được công bố trong tuần này, các nhà kinh tế dự đoán những rủi ro địa chính trị nổi bật sẽ chi phối diễn biến giá cả.