Tốc độ huy động vốn nhanh hơn cho vay khi lãi suất cao

Đến cuối tháng 9, tổng huy động vốn trên địa bàn TP.HCM đạt 5,879 triệu tỉ đồng, tăng 11,72% so với cuối năm 2025. Con số này cao hơn mức tăng trưởng tín dụng. Tín dụng 9 tháng đầu năm tăng 11,32% và đạt 5,798 triệu tỉ đồng.

Huy động vốn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cao hơn so với cho vay, trái ngược so với những tháng trước đó, cho vay cao hơn huy động. Diễn biến này có tác động tích cực đến thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn theo hướng đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính sách tiền tệ và định hướng giữ ổn định lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thành phố.

Ngân hàng tăng trưởng huy động vốn nhanh hơn ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, tăng trưởng nền kinh tế nói chung và TP.HCM nói riêng trong 9 tháng đầu năm, cùng với những diễn biến tích cực từ hoạt động đầu tư trong nước và thu hút vốn đầu tư nước ngoài - phản ánh quá trình luân chuyển vốn và khả năng hấp thụ vốn trong nền kinh tế. Yếu tố quan trọng này, cùng với các yếu tố bản chất gắn với dịch vụ ngân hàng tiện ích và hiệu quả mang lại từ kênh tiền gửi, sự ổn định kinh tế vĩ mô… là những yếu tố tiếp tục có tác động tích cực đến hoạt động huy động vốn và quá trình khai thác sử dụng vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Mặt bằng lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng thương mại trong tháng 9 ở mức cao, vượt trên 9%/năm như Cake By VPBank, VPBank, PVCombank… Ở kỳ hạn dưới 6 tháng, các ngân hàng gần như để mức cao kịch trần ở 4,75%/năm. Lãi suất tiết kiệm tăng vọt từ 6 tháng trở lên, dao động từ 6 - 9%/năm…