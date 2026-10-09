Lãi suất tiền đồng và giá USD liên ngân hàng liên tục giảm

Ngày 9.10, lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng giảm từ 1 - 4%/năm so với đầu tháng. Theo đó, lãi suất kỳ hạn qua đêm còn 0,8%/năm, 1 tuần 2,5%/năm, 2 tuần còn 3,8%/năm, 1 tháng 5%/năm, 3 tháng 6,65%/năm, 6 tháng 7,85%/năm… Doanh số tập trung chủ yếu ở kỳ hạn qua đêm và 1 tuần. Trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước bơm ra hơn 7.050 tỉ đồng ở các kỳ hạn 7, 14, 35 và 91 ngày.

Ngân hàng giảm sâu giá USD ẢNH; ĐỘC LẬP

Trong khi đó, mặt bằng lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng duy trì ở mức cao. Các kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất huy động đa số chạm trần 4,75%/năm. Từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, sự phân hóa lãi suất rõ nét giữa các nhà băng. Ở kỳ hạn 6 tháng, lãi suất dao động từ 5,7 - 9,4%/năm; 12 tháng từ 6,5 - 9,6%/năm…

Giá USD trên thị trường liên ngân hàng cũng sụt giảm mạnh, mất khoảng 130 đồng/USD, xuống 25.830 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại cũng tiếp tục giảm giá đồng bạc xanh thêm 20 - 30 đồng mỗi USD so với đầu ngày. Vietcombank mua vào 25.660 - 25.690 đồng, bán ra 26.070 đồng. ACB mua vào 25.660 - 25.690 đồng, bán ra 26.050 đồng. Vietinbank mua vào 25.629 - 25.694 đồng, bán ra 26.074 đồng…

Sau nhiều ngày sụt giảm, giá các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng trở lại. Tại Vietcombank, EUR tăng 30 đồng, mua vào 28.331 - 28.617 đồng, bán ra 29.826 đồng; bảng Anh tăng 20 đồng, mua vào 33.402 - 33.740 đồng, bán ra 34.821 đồng; đô la Úc tăng 40 đồng, mua vào 17.609 - 17.787 đồng, bán ra 18.357 đồng…