Giá USD hôm nay 9.10.2026: Đô la trong ngân hàng giảm mạnh

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm tỷ giá trung tâm 5 đồng/USD, xuống 25.629 đồng. Các ngân hàng thương mại giảm mạnh giá USD. Vietcombank giảm 80 đồng, mua vào 25.680 - 25.710 đồng, bán ra 26.090 đồng. ACB giảm 90 đồng, mua vào 25.680 - 25.710 đồng, bán ra 26.070 đồng. Vietinbank giảm 86 đồng, mua vào 25.650 - 25.715 đồng, bán ra 26.095 đồng… Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tiếp tục giảm. Tại Vietcombank, EUR giảm 50 đồng, mua vào 28.305 - 28.591 đồng, bán ra 29.798 đồng; bảng Anh giảm 50 đồng, mua vào 33.390 - 33.728 đồng, bán ra 34.809 đồng; đô la Úc giảm 40 đồng, mua vào 17.569 - 17.747 đồng, bán ra 18.316 đồng…

Ngân hàng giảm mạnh giá USD ẢNH: ĐỘC LẬP

Giá USD trên thị trường thế giới giảm nhẹ sau đà tăng mạnh, chỉ số USD-Index mất 0,12 điểm, xuống 102,12 điểm. Đồng USD giảm khi đà tăng của lợi suất trái phiếu khu vực đồng EUR chững lại, trong khi những kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ liên bang (Fed) trong năm nay nhìn chung vẫn không thay đổi. Kỳ vọng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào cuối tháng này vẫn ở mức thấp, sau khi biên bản cuộc họp gần đây nhất của Ngân hàng Trung ương Mỹ được công bố cho thấy các nhà hoạch định chính sách coi lạm phát là rủi ro lớn nhất đối với triển vọng kinh tế. Theo CME FedWatch, thị trường hiện chỉ dự đoán 17,2% khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong tháng này, giảm nhẹ so với mức 24,4% một tuần trước. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang dự đoán 81,2% khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12.

Bộ Lao động Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hằng tuần giảm 2.000 đơn, xuống 197.000 đơn, thấp hơn một chút so với mức dự báo 200.000 đơn của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát, trong bối cảnh các số liệu tiếp tục cho thấy thị trường lao động ổn định. Trong khi đó, lạm phát tại khu vực đồng EUR có thể tăng cao hơn so với những dự báo vốn đã ở mức cao, nhưng các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất trong ngắn hạn. Một số quan chức ECB cho rằng, các xu hướng cơ bản đang cho thấy một bức tranh khả quan hơn. Đồng EUR tăng 0,08%, lên 1,1204 USD.