Giá USD hôm nay 8.10.2026: EUR, bảng Anh, đô la Úc… giảm mạnh

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 4 đồng/USD, xuống 25.634 đồng. Các ngân hàng thương mại không thay đổi giá USD. Vietcombank mua vào 25.760 - 25.790 đồng, bán ra 26.170 đồng. ACB mua vào 25.770 - 25.800 đồng, bán ra 26.160 đồng. Vietinbank mua vào 25.736 - 25.801 đồng, bán ra 26.181 đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán từ 380 - 410 đồng/USD.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng cũng giảm mạnh. Tại Vietcombank, EUR giảm 150 đồng, mua vào 28.350 - 28.636 đồng, bán ra 29.845 đồng; bảng Anh giảm 130 đồng, mua vào 33.438 - 33.776 đồng, bán ra 34.858 đồng; đô la Úc giảm 60 đồng, mua vào 17.611 - 17.789 đồng, bán ra 18.359 đồng…

Ngân hàng giữ giá USD không đổi dù thế giới tăng mạnh ẢNH: ĐỘC LẬP

Giá USD trên thị trường thế giới tăng mạnh, chỉ số USD-Index tăng 0,42 điểm, lên 102,25 điểm. Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho thấy Fed dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong cuối năm 2026 để kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, biên bản không nêu rõ thời điểm các quan chức dự định hành động - chỉ đề cập rằng tình trạng giá cả cao dai dẳng cùng thị trường lao động ổn định nhiều khả năng sẽ dẫn đến đợt tăng lãi suất thứ hai trong năm nay.

Theo công cụ FedWatch của CME, khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp diễn ra vào cuối tháng này hiện ở mức 19,4%, giảm mạnh so với khoảng 38% một tuần trước. Tuy nhiên, thị trường đang dự báo xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 lên tới 83%.

Đồng EUR giảm mạnh khi trái phiếu chính phủ Pháp chịu thêm sức ép do những lo ngại về tình hình tài khóa. EUR giảm 0,53%, xuống 1,1198 USD, tiến gần mức thấp nhất trong 17 tháng. Đồng bảng Anh giảm 0,42%, xuống 1,3216 USD, nhưng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6.2025 so với EUR trong bối cảnh những lo ngại về tình hình tài khóa của Pháp gia tăng. So với yen Nhật, USD giảm 0,09%, xuống 157,95 yen/USD.