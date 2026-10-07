Giá USD hôm nay 7.10.2026: Quay đầu giảm trong khi euro, bảng Anh bật tăng

Sáng 7.10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.638 đồng, giảm 7 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank giảm 10 đồng khi mua chuyển khoản xuống 25.800 đồng, bán ra 26.180 đồng; Ngân hàng ACB giảm 20 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản còn 25.800 đồng và bán ra 26.160 đồng…

Ngược chiều USD, một số ngoại tệ tăng trở lại. Cụ thể, tại Vietcombank, giá euro tăng 18 đồng khi mua vào lên 28.778 đồng, bán ra lên 29.992 đồng; bảng Anh tăng 52 đồng, đưa chiều mua vào 33.917 đồng, bán ra 35.003 đồng. Riêng yen Nhật giảm 0,21 đồng khi mua vào xuống 159,56 đồng và bán ra 168,85 đồng...

Giá USD sáng 7.10 đồng loạt quay đầu giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới quay đầu đi xuống. Chỉ số USD-Index còn 101,98 điểm, giảm 0,1 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đều quay đầu giảm do kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất giảm bớt. Thị trường đã giảm đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng này sau khi số việc làm mới trong tháng 9 thấp hơn dự kiến. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 3 điểm cơ bản, xuống 5,281%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm gần như không đổi. Cả hai loại lợi suất này đều tăng lên mức chưa từng thấy kể từ năm 2002 vào ngày 5.10 vừa qua.

Đồng USD hạ nhiệt góp phần đưa thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6.10 (rạng sáng 7.10 giờ Việt Nam), chỉ số S&P 500 tăng 0,58%, lên mức kỷ lục 7.818,93 điểm; Dow Jones tăng 253,38 điểm, tương đương 0,49%, lên 51.521,28 điểm và Nasdaq Composite tăng 0,45%, đạt mức kỷ lục 27.599,79 điểm. Bên cạnh đó, đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ được củng cố bởi nhóm sản xuất chip. Marvell Technology tăng vọt 5,8%, trong khi Advanced Micro Devices (AMD) tăng gần 3%, khi nhà đầu tư lạc quan hơn về triển vọng của các công ty này hay Broadcom cũng tăng 3,7%...