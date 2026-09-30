Giá USD hôm nay 30.9.2026: Quay đầu giảm trong khi euro và yen Nhật cùng tăng

Sáng 30.9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.627 đồng, giảm 3 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank giảm 10 đồng khi mua chuyển khoản xuống 25.780 đồng, bán ra 26.160 đồng. Riêng Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 25.790 đồng và bán ra 26.150 đồng…

Giá USD sáng 30.9 trong nước quay đầu giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Một số ngoại tệ khác biến động trái chiều. Chẳng hạn, tại Vietcombank, giá euro tăng 3 đồng so với hôm qua khi mua vào lên 28.978 đồng, bán ra 30.201 đồng; yen Nhật tăng 0,14 đồng khi mua vào lên 160,95 đồng, bán ra 170,34 đồng. Ngược lại, bảng Anh giảm 8 đồng, đưa chiều mua vào còn 33.804 đồng, bán ra xuống 34.887 đồng...

Giá USD thế giới vẫn trên đà tăng. Chỉ số USD-Index lên 101,36 điểm, tăng 0,15 điểm so với hôm qua. Nhiều nhà đầu tư vẫn đang dự báo về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất trong năm nay, nhất là khi giá năng lượng tăng có thể làm gia tăng áp lực lạm phát và buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì lãi suất cao hơn để kiểm soát áp lực giá cả.

Trong các bài phát biểu riêng biệt vào ngày 29.9, một số quan chức của Fed đã tiếp tục kêu gọi tăng lãi suất. Chẳng hạn, tại sự kiện ở London, ông Alberto Musalem, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, đánh giá lãi suất vẫn chưa đủ cao để kìm hãm tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Trong khi đó, ông Austan Goolsbee, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, lặp lại quan điểm rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể cần tăng lãi suất để phản ứng với các cú sốc nguồn cung dai dẳng... Điều đó giúp duy trì sức mạnh của đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục đi lên. Hôm qua, trong phiên giao dịch Mỹ, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng lên hơn 5,6% - ghi nhận mức cao nhất kể từ tháng 6.2002. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có thời điểm vượt 5,29%.

Trong bối cảnh này, thị trường chứng khoán Mỹ liên tiếp đi xuống. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29.9 (rạng sáng 30.9 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones giảm 131,59 điểm, tương đương 0,26%, xuống 51.349,92 điểm; S&P 500 giảm 0,17% xuống 7.670,84 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 0,09%, xuống 26.797,54 điểm. Cả ba chỉ số đều ghi nhận hai phiên giảm liên tiếp. Tính từ đầu tháng 9, S&P 500 và Dow Jones lần lượt giảm 0,2% và 3,5%. Riêng Nasdaq vẫn tăng hơn 1% trong tháng 9.