Giá USD hôm nay 29.9.2026: Đô la tự do nhích nhẹ nhưng vẫn thấp hơn ngân hàng

Sáng nay (29.9), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.630 đồng, giảm 2 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đứng yên. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 25.790 đồng, bán ra 26.170 đồng như hôm qua; Ngân hàng ACB cũng tiếp tục niêm yết chiều mua chuyển khoản 25.790 đồng và bán ra 26.150 đồng…

Riêng giá USD tự do được mua vào 25.940 đồng và bán ra 26.020 đồng, tăng nhẹ khoảng 10 đồng. Dù vậy, giá USD tự do vẫn đang thấp hơn các ngân hàng khoảng 130 - 150 đồng.

Giá USD sáng 29.9 trong ngân hàng đứng yên ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới đi ngang sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index lên 101,21 điểm, tăng 0,17 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh tăng cùng chiều với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ do lo ngại lạm phát ngày càng lớn và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất. Trong phiên hôm qua (giờ Mỹ), lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5,2%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm vượt 5,5% - cả hai mức này đều lên vùng cao nhất nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, giá dầu tăng khoảng 3% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình của Iran nhằm giải quyết xung đột giữa hai nước và mở lại eo biển Hormuz. Những điều này khiến các nhà đầu tư gia tăng kỳ vọng về việc Fed sẽ tăng lãi suất ngay trong cuộc họp diễn ra vào tháng 10, sau khi ngân hàng trung ương này thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên trong ba năm hồi đầu tháng 9. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện dự đoán khoảng 70% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 10 và đến 94% sẽ có một đợt tăng lãi suất vào tháng 12.

Trong tuần này, các nhà đầu tư chờ báo cáo số liệu việc làm còn trống, báo cáo việc làm ADP, các số liệu về chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ. Những thông tin này sẽ giúp họ có thêm cơ sở dự báo về triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.