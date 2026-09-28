Giá USD hôm nay 28.9.2026: Đứng yên trong khi yen Nhật bật tăng

Sáng 28.9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.632 đồng, giảm 9 đồng so với cuối tuần qua. Nhưng giá USD tại các ngân hàng thương mại đứng yên không thay đổi. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 25.790 đồng, bán ra 26.170 đồng như cuối tuần qua; Ngân hàng ACB cũng duy trì chiều mua chuyển khoản 25.790 đồng và bán ra 26.150 đồng…

Trong khi đó, một số ngoại tệ khác tiếp tục giảm sáng đầu tuần. Cụ thể, tại Vietcombank, giá euro giảm 10 đồng so với cuối tuần qua khi mua vào xuống 29.112 đồng, bán ra 30.341 đồng; bảng Anh giảm 5 đồng, đưa chiều mua vào còn 33.840 đồng, bán ra xuống 34.924 đồng. Riêng yen Nhật hồi phục, bật tăng 0,16 đồng khi mua vào lên 160,49 đồng, bán ra 169,85 đồng...

Giá USD sáng 28.9 trong các ngân hàng đứng yên ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới đi ngang sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index xoay quanh 101,04 điểm như hôm qua. Đây vẫn là mức cao nhất của USD-Index trong nhiều tuần qua. Đồng bạc xanh đã có chuỗi ngày tăng liên tiếp nhờ đà tăng kỷ lục của lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách thắt chặt. Dựa trên các dữ liệu kinh tế, nhiều quan chức Fed gần đây đã đưa ra những thông điệp về khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách sau khi cơ quan này trong tháng 9 đã nâng lãi suất.

Kỳ vọng này kéo theo sự gia tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Cụ thể, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm có thời điểm đạt 5,501% - mức cao nhất kể từ tháng 6.2004, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm đạt 5,223% - mức cao nhất kể từ tháng 6.2007. Lợi suất tăng làm tăng tính hấp dẫn của các tài sản định giá bằng USD, qua đó tạo lực cầu hỗ trợ đồng tiền này. Ngoài yếu tố chính sách tiền tệ, các vấn đề địa chính trị cũng duy trì tâm lý thận trọng trên thị trường. Giá dầu vẫn neo cao sau thông tin Mỹ và Iran đang xem xét một thỏa thuận theo từng giai đoạn qua vai trò trung gian của Qatar...