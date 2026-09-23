Giá USD hôm nay 23.9.2026: Đứng yên khi euro, yen Nhật đồng loạt giảm

Sáng 23.9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.635 đồng, giảm 5 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại đứng yên. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 25.830 đồng, bán ra 26.210 đồng; Ngân hàng BIDV cũng tiếp tục niêm yết giá mua chuyển khoản 25.830 đồng và bán ra 26.210 đồng như hôm qua...

Tại Vietcombank, một số ngoại tệ khác đồng loạt đi xuống. Cụ thể, giá euro giảm 61 đồng so với hôm qua khi mua vào xuống 29.313 đồng, bán ra xuống 30.550 đồng; bảng Anh giảm 90 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản còn 34.156 đồng, bán ra 35.250 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,12 đồng khi mua vào 161,03 đồng, bán ra xuống 170,43 đồng...

Giá USD sáng 23.9 trong các ngân hàng đứng yên ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục đà tăng. Chỉ số USD-Index lên 100,6 điểm, tăng 0,3 điểm so với hôm qua. Sự kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới là nguyên nhân chính giúp đồng bạc xanh đi lên trong những ngày qua. Kỳ vọng này bất chấp giá dầu giảm liên tiếp trong phiên thứ năm và dầu Brent xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng. Đặc biệt, dầu hạ nhiệt sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết các quan chức Mỹ đã có một "cuộc gặp rất tốt" với phái đoàn Iran và cuộc gặp kéo dài khoảng ba giờ. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm nhẹ trong phiên ngày 22.9 (theo giờ Mỹ), với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm ở mức 4,95%.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện định giá 90% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, tăng mạnh so với tuần trước. Thậm chí, một số nhà phân tích quốc tế cho rằng Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất ít nhất hai lần nữa, thậm chí có khả năng đưa lãi suất trở lại gần 5% vào đầu năm 2027. Điều này được củng cố sau khi Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem và Chủ tịch Fed Chicago - Austan Goolsbee phát tín hiệu rằng Fed cần tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát trong bối cảnh nhu cầu mạnh và giá năng lượng gia tăng. Việc tăng lãi suất sẽ đẩy USD đi lên.