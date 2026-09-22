Giá USD hôm nay 22.9.2026: Bật tăng nhưng đô la tự do vẫn thấp hơn ngân hàng

Sáng 22.9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.640 đồng, tăng 3 đồng so với hôm qua - đây là mức cao kỷ lục mới. Tương tự, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank tăng 10 đồng khi mua chuyển khoản lên 25.830 đồng, bán ra 26.210; Ngân hàng BIDV cũng tăng 10 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 25.830 đồng và bán ra 26.210 đồng...

Trong khi đó, giá USD tự do cũng bật tăng 10 đồng khi một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP.HCM mua vào 25.900 đồng và bán ra 26.000 đồng. Dù vậy, giá USD tự do bán ra vẫn đang thấp hơn các ngân hàng khoảng 200 đồng.

Giá USD sáng 22.9 đồng loạt tăng trở lại ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 21.9 thông báo thực hiện hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 7 ngày với các tổ chức tín dụng, với tổng khối lượng ngoại tệ tối đa 2 tỉ USD. Cụ thể, NHNN thực hiện giao dịch hoán đổi USD với VND theo hình thức mua USD giao ngay, bán USD kỳ hạn 7 ngày. Ngày giá trị của giao dịch là hôm nay (22.9). Tỷ giá mua USD giao ngay trong giao dịch hoán đổi được NHNN áp dụng ở mức 24.406 VND/USD, trong khi tỷ giá kỳ hạn trong giao dịch hoán đổi là 24.412 VND/USD. Đối tượng thực hiện hoán đổi là các tổ chức tín dụng có nhu cầu hoán đổi ngoại tệ với NHNN. Mỗi tổ chức tín dụng được đăng ký nhu cầu thực hiện hoán đổi ngoại tệ không quá 80% tổng khối lượng ngoại tệ tối đa NHNN công bố thực hiện can thiệp. Động thái này tương ứng việc NHNN gia tăng hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại trong ngắn hạn.

Trên thị trường thế giới, giá USD vẫn neo cao khi chỉ số USD-Index tiếp tục đứng trên ngưỡng 100 điểm. Đầu ngày, USD-Index xoay quanh 100,39 điểm, tăng 0,13 điểm so với hôm qua. Nhiều nhà đầu tư đang gia tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới. Trong đó đa số nghiêng về khả năng việc gia tăng sẽ diễn ra tại cuộc họp tháng 10. Theo dự báo của Goldman Sachs, Fed sẽ còn tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (bps) sau khi cuộc họp chính sách tháng 9 thể hiện lập trường của Fed cứng rắn hơn so với dự kiến trước đó. Tương tự, Bank of America cũng dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất tổng cộng ba lần trong năm nay, tương ứng còn 2 đợt tăng nữa trong các tháng cuối năm...