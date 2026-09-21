Giá USD hôm nay 21.9.2026: Quay đầu giảm trong khi yen Nhật bật tăng

Sáng nay (21.9), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.637 đồng, không thay đổi so với cuối tuần qua. Ngược lại, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank giảm 10 đồng khi chuyển khoản xuống 25.820 đồng, bán ra 26.200, tăng 100 đồng so với cuối tuần trước.

Tại Vietcombank, một số ngoại tệ khác biến động trái chiều. Cụ thể, giá euro giảm 27 đồng so với cuối tuần qua khi mua vào xuống 29.410 đồng, bán ra còn 30.627 đồng. Trong khi đó, bảng Anh tăng 63 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 34.315 đồng, bán ra 35.387 đồng; yen Nhật cũng bật tăng 1,35 đồng khi mua vào 161,98 đồng, bán ra lên 171,3 đồng...

Giá USD sáng 21.9 tại Vietcombank quay đầu giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD Chỉ số USD-Index lên 100,26 điểm, tăng 0,04 điểm so với cuối tuần qua. Đồng bạc xanh đã ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 10.2025 sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 0,25%. Cùng lúc đó, lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn ở mức cao, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ dao động gần ngưỡng tâm lý quan trọng 5%. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện dự đoán có khoảng 55% khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp diễn ra vào tháng 10, tăng mạnh so với mức 27% của tuần trước.

Các nhà kinh tế lưu ý lạm phát gia tăng tiếp tục gây áp lực lên chính sách tiền tệ toàn cầu. Điều này đã khiến các ngân hàng Trung ương như Fed, Nhật Bản hay châu Âu đồng loạt nâng lãi suất. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đi ngược xu hướng khi giữ nguyên lãi suất trước lo ngại tăng trưởng kinh tế trì trệ. Đồng thời, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) cũng được giữ báo giữ nguyên lãi suất. Ông Charlotte de Montpellier, chuyên gia kinh tế cấp cao phụ trách Pháp và Thụy Sĩ tại ING, nhận định trên CNBC rằng ông dự báo SNB sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 0% và tiếp tục cách tiếp cận có mục tiêu đối với hoạt động can thiệp ngoại hối. SNB có thể tiếp tục duy trì lập trường chính sách tiền tệ nới lỏng hơn đáng kể so với phần lớn các ngân hàng trung ương khác...