Giá USD hôm nay 27.9.2026: Lao dốc cùng chiều euro, yen Nhật

Sáng 27.9, giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận một tuần sụt giảm. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 25.790 đồng, bán ra xuống 26.170 đồng, giảm 40 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, Ngân hàng ACB cũng giảm 40 đồng sau một tuần, đưa chiều mua chuyển khoản xuống 25.790 đồng và bán ra 26.150 đồng…

Cùng chiều USD, một số ngoại tệ khác tiếp tục giảm trong tuần. Cụ thể, tại Vietcombank, giá euro giảm 303 đồng so với cuối tuần trước khi mua vào xuống 29.122 đồng, bán ra 30.351 đồng; bảng Anh giảm 393 đồng, đưa chiều mua vào còn 33.845 đồng, bán ra xuống 34.929 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,26 đồng khi mua vào 160,34 đồng, bán ra 169,69 đồng...

Giá USD giảm suốt tuần cùng euro, yen Nhật ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD cũng ghi nhận một tuần đi lên. Chỉ số USD-Index đạt 101,04 điểm, tăng 0,82 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh đã liên tiếp đi lên mức cao, thậm chí có thời điểm chỉ số USD-Index vượt ngưỡng 102 điểm. Việc các quan chức Fed nhấn mạnh lo ngại về lạm phát và ủng hộ việc tiếp tục tăng lãi suất sau khi tăng 25 điểm cơ bản vào tuần trước đã thúc đẩy kỳ vọng của thị trường về một lộ trình chính sách tiền tệ quyết liệt hơn. Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, thị trường hiện nhận định có gần 70% Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 tới, cao hơn so với mức 58% của một tuần trước đó. Trong khi đó, đồng yen Nhật vẫn trên đà giảm giá tuần thứ hai liên tiếp, sau khi thị trường đánh giá rằng đợt tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm của Ngân hàng trung ương Nhật Bản vào tuần trước cùng các định hướng chính sách mới nhất của cơ quan này vẫn chưa đủ mạnh mẽ theo hướng thắt chặt chính sách tiền tệ.

Chính sách thắt chặt tiền tệ đang diễn ra ở nhiều nước. Thậm chí, Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh (BoE) Andrew Bailey cũng chuyển dần sang xu hướng cần thắt chặt chính sách tiền tệ dù chỉ mới tuần trước ngân hàng này vẫn giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%. Phát biểu tại một hội nghị về kinh tế tiền tệ do Đại học Oxford tổ chức ngày 25.9, ông Andrew Bailey cảnh báo việc duy trì lãi suất ở mức hiện tại sẽ ngày càng khó khăn nếu giá năng lượng tiếp tục ở mức cao. Ông nhấn mạnh BoE không thể chờ đến khi có đầy đủ bằng chứng về những tác động tiếp theo đối với lạm phát, bởi khi đó có thể đã quá muộn để hành động...