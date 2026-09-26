Giá USD hôm nay 26.9.2026: Đồng loạt giảm trong và ngoài nước

Các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm giá USD. Vietcombank giảm 10 đồng mỗi USD, xuống 25.760 - 25.790 đồng mua vào, bán ra 26.170 đồng. ACB giảm 20 đồng, mua vào 25.760 - 25.790 đồng, bán ra 26.150 đồng. Vietinbank giảm 130 đồng, mua vào 25.608 đồng, bán ra 26.148 đồng… So với đầu tháng 9, giá USD tại các ngân hàng giảm 90 đồng, có thời điểm giảm 190 đồng/USD.

Các ngoại tệ khác tăng trở lại sau nhiều ngày giảm. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 40 đồng, mua vào 28.831 - 29.122 đồng, bán ra 30.351 đồng; bảng Anh tăng 50 đồng, mua vào 33.506 - 33.845 đồng, bán ra 34.929 đồng; đô la Úc tăng 50 đồng, mua vào 17.791 - 17.971 đồng, bán ra 18.546 đồng…

Ngân hàng giảm giá USD ẢNH: NGỌC THẠCH

Trên thị trường thế giới, giá đồng bạc xanh giảm sau chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp. Chỉ số USD-Index mất 0,25 điểm, còn 101,04 điểm. Đồng USD giảm khi giá dầu hạ nhiệt nhưng vẫn hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp do kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất ngày càng gia tăng. Trong khi đó, đồng yen tăng mạnh sau khi Nhật Bản cho biết Tokyo và Washington vẫn kiên định với lập trường đã làm cơ sở cho cuộc can thiệp chung trên thị trường ngoại hối. Giá dầu thế giới đã hạ nhiệt khi khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran lấn át những lo ngại về nguồn cung bắt nguồn từ việc lực lượng Houthi gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia. Tuy nhiên, giá dầu vẫn duy trì trên mức 100 USD/thùng, qua đó tiếp tục tạo áp lực đẩy lạm phát tăng.

Những phát biểu của các quan chức Ngân hàng Trung ương Mỹ, trong đó cảnh báo về lạm phát và ủng hộ khả năng tiếp tục tăng lãi suất sau đợt tăng 25 điểm cơ bản hồi tuần trước, đã làm gia tăng kỳ vọng của thị trường về một lộ trình thắt chặt tiền tệ mạnh tay hơn. Điều này cũng góp phần thúc đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh.