Giá USD hôm nay 25.9.2026: Đô la Mỹ, EUR, bảng Anh... đồng loạt giảm

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 6 đồng/USD, lên 25.641 đồng. Trong nửa tháng qua, tỷ giá trung tâm tăng gần 40 đồng/USD. Thế nhưng, các ngân hàng thương mại lại giảm giá USD. Vietcombank giảm 20 đồng ở cả chiều mua và bán, còn 25.770 - 25.800 đồng mua vào, bán ra 26.180 đồng. ACB giảm 10 đồng, mua vào 25.780 - 25.810 đồng, bán ra 26.170 đồng. Vietinbank giảm 15 đồng, mua vào 25.745 - 25.810 đồng, bán ra 26.190 đồng… Các ngoại tệ khác tiếp tục giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 27 đồng, mua vào 28.794 - 29.084 đồng, bán ra 30.312 đồng; bảng Anh giảm 60 đồng, mua vào 33.451 - 33.789 đồng, bán ra 34.871 đồng; đô la Úc giảm 70 đồng, mua vào 17.742 - 17.921 đồng, bán ra 18.495 đồng…

Giá USD cùng EUR, bảng Anh... giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD tiếp tục tăng so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index thêm 0,15 điểm, lên 101,25 điểm. Đồng USD đạt mức cao mới trong hai tháng khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng và khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất được củng cố sau những phát biểu mang tính "diều hâu" từ một số quan chức ngân hàng trung ương và các số liệu kinh tế tích cực.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm của Mỹ lên mức cao nhất kể từ tháng 6.2004, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn lên mức cao nhất trong gần hai thập kỷ trước các số liệu kinh tế cho thấy hoạt động kinh doanh tăng mạnh cùng với áp lực giá ngày càng gia tăng. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hằng tuần vừa công bố giảm 1.000 đơn, xuống 197.000 đơn, thấp hơn mức dự báo ở mức 201.000 đơn của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát. Điều này cho thấy thị trường lao động đang ổn định trở lại.

Theo CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10 ở mức 68,6%, tăng từ 55,4% một tuần trước. Ngân hàng Trung ương Na Uy tăng lãi suất, trong khi Ngân hàng Trung ương Thụy Điển phát tín hiệu nhiều khả năng cũng sẽ hành động tương tự trước cuối năm, trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách tiền tệ trên toàn cầu đang đối phó với lạm phát gia tăng do cú sốc năng lượng bắt nguồn từ chiến tranh.

Đồng EUR giảm 0,07% xuống 1,1372 USD. Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Isabel Schnabel đã từ chức ngày thứ năm để đảm nhận một vị trí cấp cao tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), mở đầu cho một quá trình tái cơ cấu kéo dài ở vị trí lãnh đạo của tổ chức tài chính quyền lực nhất châu Âu.