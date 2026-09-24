Giá USD hôm nay 24.9.2026: Đô la trong ngân hàng tăng

Ngân hàng Nhà nước không thay đổi tỷ giá trung tâm, giữ ở mức 25.635 đồng/USD. Giá USD tại ngân hàng thương mại tăng nhẹ. Vietcombank tăng giá USD 10 đồng, mua vào 25.790 - 25.820 đồng, bán ra 26.200 đồng. ACB mua vào 25.790 - 25.820 đồng, bán ra 26.180 đồng. Vietinbank tăng 15 đồng, mua vào 25.763 - 25.828 đồng, bán ra 26.208 đồng… Ngược lại, các ngoại tệ khác giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 80 đồng, mua vào 28.821 - 29.112 đồng, bán ra 30.341 đồng; bảng Anh giảm 140 đồng, mua vào 33.515 - 33.853 đồng, bán ra 34.938 đồng; đô la Úc giảm 140 đồng, mua vào 17.811 - 17.991 đồng, bán ra 18.568 đồng…

Ngân hàng tăng giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tăng, chỉ số USD-Index thêm 0,51 điểm, lên 101,12 điểm. Đồng USD tăng mạnh lên mức cao nhất trong gần hai tháng, khi giới đầu tư gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm tăng lãi suất, trong khi giá dầu tăng vọt sau khi Iran phát đi tín hiệu hoài nghi về tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình. Sau khi Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần trước, đưa lãi suất điều hành lên khoảng 3,75 - 4%, một số quan chức Fed đã phát tín hiệu về khả năng tiếp tục tăng lãi suất nếu lạm phát không hạ nhiệt.

Đồng USD tiếp tục tăng sau khi S&P Global công bố chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ của Mỹ, theo dõi hoạt động trong hai lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, tăng lên 58,4 trong tháng này, từ mức 56 trong tháng 8. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 7.2021. Chỉ số tăng mạnh nhờ số lượng đơn đặt hàng mới tăng vọt, song nhu cầu cao cũng gây sức ép lên chuỗi cung ứng và đẩy giá cả tăng. Đà tăng của đồng bạc xanh còn được thúc đẩy bởi giá dầu tăng. Theo dữ liệu của LSEG, kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10 đã gia tăng sau khi các số liệu trên được công bố, lên khoảng 70%, so với khoảng 53% trước đó.