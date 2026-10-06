Giá USD hôm nay 6.10.2026: Đô la tự do bật tăng

Sáng 6.10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.645 đồng, tăng 2 đồng so với hôm qua và ghi nhận mức cao mới. Ngay sau đó, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank tăng 20 đồng so với hôm qua khi mua chuyển khoản lên 25.810 đồng, bán ra 26.190 đồng; Ngân hàng ACB cũng tăng 20 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 25.820 đồng và bán ra 26.180 đồng… Tương tự, giá USD tự do cũng tiếp tục tăng nhẹ từ 10 - 20 đồng khi được mua vào 26.020 đồng và bán ra 26.120 đồng.

Giá USD sáng 6.10 đồng loạt bật tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục tăng cao. Chỉ số USD-Index lên 102,08 điểm, tăng 0,8 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh giữ đà tăng và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì gần mức cao nhất trong khoảng hai thập kỷ do kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất trong năm nay. Kỳ vọng Fed thắt chặt chính sách trong tháng này đã giảm sau khi số việc làm tại Mỹ tăng chậm hơn dự kiến trong tháng 9. Hiện theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 chỉ khoảng 24%, giảm mạnh so với khoảng 70% vào tuần trước. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn đang đặt cược 86% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12.

Bên cạnh đó, căng thẳng liên quan đến xung đột Mỹ-Iran cũng làm gia tăng lo ngại về rủi ro địa chính trị và khả năng giá năng lượng tăng trở lại, qua đó hỗ trợ nhu cầu đối với USD.

Tuần này không có nhiều thông tin về kinh tế tại Mỹ được đưa ra nhưng các nhà đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), dự kiến được công bố vào cuối tuần này. Biên bản có thể cung cấp thêm dấu hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương sau khi Fed tăng lãi suất trong tháng trước, lần tăng đầu tiên trong ba năm. Mới đây, ông Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng của Moody's, đưa ra cảnh báo lãi suất cao kéo dài có thể sẽ kích hoạt một làn sóng phá sản của doanh nghiệp, đồng thời gây áp lực lớn lên các hộ gia đình...



