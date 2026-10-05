Giá USD hôm nay 5.10.2026: Tỷ giá trung tâm bật tăng, ngân hàng đứng yên

Sáng nay (5.10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.643 đồng, tăng 7 đồng so với cuối tuần qua. Tuy nhiên, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank đứng yên khi vẫn mua chuyển khoản 25.790 đồng, bán ra 26.170 đồng như cuối tuần qua; Ngân hàng ACB cũng duy trì chiều mua chuyển khoản 25.800 đồng và bán ra 26.160 đồng…

Trong khi đó, một số ngoại tệ như euro, yen Nhật tiếp tục giảm. Cụ thể, tại Vietcombank, giá euro giảm 16 đồng so với cuối tuần qua khi mua vào 28.746 đồng, bán ra xuống 29.959 đồng; yen Nhật giảm 0,14 đồng khi mua vào xuống 160,51 đồng, bán ra còn 169,87 đồng. Ngược lại, bảng Anh tăng 81 đồng, đưa chiều mua vào lên 33.845 đồng, bán ra 34.929 đồng...

Giá USD sáng 5.10 trong ngân hàng đứng yên ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới bật tăng cao sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index lên 102 điểm, tăng 0,88 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh lên vùng đỉnh gần 2 năm qua khi căng thẳng địa chính trị cùng với dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao do áp lực lạm phát.

Báo cáo thị trường việc làm cho thấy đà tăng trưởng chậm lại đã khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào cuối tháng này. Tuy nhiên, các nhà kinh tế lưu ý rằng, dù thị trường lao động Mỹ tiếp tục giảm tốc, lạm phát dai dẳng vẫn là mối quan tâm hàng đầu của Fed. Từ đó Fed sẽ buộc phải duy trì mặt bằng lãi suất ở mức cao trong một thời gian dài. Nhiều nhà phân tích quốc tế cho rằng, khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn có xác suất lớn. Dự báo này sẽ tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu cũng ở mức cao. Bên cạnh đó, tại khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone), các số liệu mới nhất cho thấy lạm phát trong tháng 9 đã tăng vượt dự báo, chủ yếu do giá năng lượng leo thang trong bối cảnh xung đột. Dù áp lực giá cả vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng khả năng tăng lãi suất vào tháng 10 cũng là rất thấp...