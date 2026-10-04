Giá USD hôm nay 4.10.2026: Biến động nhẹ trong tuần khi euro, bảng Anh tiếp tục giảm

Sáng 4.10, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 25.790 đồng, bán ra 26.170 đồng, không thay đổi so với cuối tuần trước. Ngân hàng ACB tăng 10 đồng sau một tuần, đưa chiều mua chuyển khoản lên 25.800 đồng và bán ra 26.160 đồng…

Trong khi đó, một số ngoại tệ khác tiếp tục giảm trong tuần. Cụ thể, tại Vietcombank, giá euro giảm 376 đồng so với cuối tuần trước khi mua vào 28.477 đồng, bán ra xuống 29.975 đồng; bảng Anh giảm 81 đồng, đưa chiều mua vào còn 33.765 đồng, bán ra xuống 34.848 đồng. Riêng yen Nhật tăng nhẹ 0,1 đồng khi mua vào lên 160,64 đồng, bán ra lên 170,01 đồng...

Giá USD biến động nhẹ trong tuần ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo báo cáo từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, USD-Index đang quay lại vùng trên 100 điểm nhờ dự báo Fed tiếp tục tăng lãi suất gia tăng và lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng tăng trong hai tuần qua. Các đồng tiền chủ chốt nhìn chung đều chịu áp lực trước USD khi chênh lệch kỳ vọng chính sách và mức lợi suất cao của Mỹ vẫn đang tạo lợi thế tương đối cho USD.

Dù vậy, tỷ giá trong nước lại khá bình ổn. Việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều chỉnh tăng nhẹ tỷ giá trung tâm trong khi tỷ giá tại các ngân hàng thương mại giảm cho thấy nhà điều hành đang chủ động duy trì dư địa tỷ giá để ứng phó với những biến động từ thị trường quốc tế. Trong thời gian tới, USD/VND nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp với khả năng tăng nhẹ, nếu USD-Index và lợi suất Mỹ tiếp tục duy trì ở vùng cao.

Trên thị trường thế giới, giá USD cũng ghi nhận một tuần đi lên. Chỉ số USD-Index đạt 101,92 điểm, tăng 0,82 điểm so với cuối tuần trước. Theo báo cáo do Cục Thông tin Lao động Mỹ công bố ngày 2.10, nền kinh tế số một thế giới chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9. Con số này kém xa dự đoán 84.000 việc làm của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát. Giới đầu tư coi số liệu việc làm yếu là tin tốt bởi điều đó rất có thể sẽ ngăn cản Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) không tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10. Điều đó đã đưa lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sụt giảm và có thể cũng làm suy yếu đồng bạc xanh...



