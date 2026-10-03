Giá USD hôm nay 3.10.2026: Đô la Mỹ, EUR, bảng Anh… tăng

Giá USD trong tuần qua tăng nhẹ 10 đồng/USD. Vietcombank mua vào lên 25.760 - 25.790 đồng, bán ra 26.170 đồng; ACB mua vào 25.770 - 25.800 đồng, bán ra 26.160 đồng; Vietinbank mua vào 25.745 đồng, bán ra 26.190 đồng… Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng trở lại. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 30 đồng, mua vào 28.474 - 28.761 đồng, bán ra 29.9475đồng; bảng Anh tăng 50 đồng, mua vào 33.428 - 33.765 đồng, bán ra 34.848 đồng...

Giá USD tăng nhẹ ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới giảm trở lại, chỉ số USD-Index mất 0,17 điểm, xuống 101,92 điểm. Đồng bạc xanh đã thu hẹp một phần mức tăng gần đây sau khi số liệu cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ trong tháng 9 thấp hơn kỳ vọng của các nhà kinh tế, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4,2%. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm sau khi báo cáo được công bố, trước khi tăng 5,14 điểm cơ bản lên 5,285%. USD vẫn được nâng đỡ bởi lợi suất trái phiếu Mỹ đang dao động gần các mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, những lo ngại gia tăng về triển vọng tài khóa tại một số khu vực ở châu Âu và giá dầu tăng cao.

Đồng EUR đang hướng tới tuần giảm thứ tư liên tiếp so với USD, chuỗi giảm dài nhất kể từ giữa tháng 5.2025, trong bối cảnh thị trường trái phiếu chính phủ châu Âu bị bán tháo và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lập trường cứng rắn về lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện dự đoán 86% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này, tăng mạnh so với mức 36% một tuần trước.

Tuy nhiên, trong giao dịch gần đây nhất, đồng EUR đã tăng 0,13%, giao dịch ở mức 1,12580 USD. Lạm phát tại khu vực đồng EUR nhiều khả năng sẽ tăng trong những tháng tới, gây thêm sức ép đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong việc tăng lãi suất. Trái phiếu chính phủ Pháp và Ý chịu áp lực bán trong những tuần gần đây trong bối cảnh thị trường dự đoán lãi suất điều hành sẽ tăng và rủi ro chính trị gia tăng khi các cuộc bầu cử năm 2027 đang đến gần.