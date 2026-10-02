Giá USD hôm nay 2.10.2026: Đồng loạt tăng

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 12 đồng/USD, lên 25.636 đồng. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD thêm 10 - 20 đồng, Vietcombank mua vào lên 25.760 - 25.790 đồng, bán ra 26.170 đồng; ACB mua vào 25.770 - 25.800 đồng, bán ra 26.160 đồng; Vietinbank mua vào 25.745 đồng, bán ra 26.190 đồng… Các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm mạnh. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 240 đồng, mua vào 28.443 - 28.731 đồng, bán ra 29.943 đồng; bảng Anh giảm 190 đồng, mua vào 33.389 - 33.717 đồng, bán ra 34.797 đồng...

Ngân hàng tăng giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD tiếp tục tăng, chỉ số USD-Index thêm 0,59 điểm, lên 102,04 điểm. Mỹ công bố số liệu lạm phát tại Mỹ trong tháng 8 tăng thấp hơn dự kiến, trong khi số liệu tháng 7 được điều chỉnh giảm. Diễn biến này làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng này. Tuy nhiên, lạm phát tại khu vực đồng EUR tăng mạnh lại cho thấy nguy cơ giá năng lượng cao tiếp tục gây sức ép đối với kinh tế toàn cầu. Thị trường trái phiếu toàn cầu ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm vào tháng 9, đẩy lợi suất tăng cao trong bối cảnh tình hình tài chính công tại nhiều nước xấu đi, lượng trái phiếu phát hành tăng mạnh và lạm phát gia tăng.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 17 tháng so với EUR khi làn sóng bán tháo trái phiếu trên toàn cầu đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và châu Âu lên những mức cao mới, trong bối cảnh giá dầu tăng làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Đồng tiền chung châu Âu giảm xuống dưới mức 1,1215 USD lần đầu tiên kể từ tháng 5.2025, trong khi USD tiếp tục duy trì đà tăng trong vài tháng qua. Đà tăng của đồng bạc xanh được hỗ trợ một phần bởi mức tăng lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ trong một quý lớn nhất kể từ năm 1994.

Tính đến cuối tháng 9, USD ghi nhận quý tăng thứ sáu liên tiếp so với rổ các đồng tiền chủ chốt, đánh dấu chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 2022, thời điểm lãi suất tại Mỹ tăng nhanh hơn so với nhiều nền kinh tế khác.