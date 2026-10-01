Giá USD hôm nay 1.10.2026: Đô la trong ngân hàng giảm

Các ngân hàng thương mại công bố giá USD ở mức thấp, Vietcombank giảm giá đô la Mỹ 10 đồng, mua vào 25.740 - 25.770 đồng, bán ra 26.150 đồng; ACB mua vào 25.750 - 25.780 đồng, bán ra 26.140 đồng; Vietinbank mua vào 25.595 đồng, bán ra 26.135 đồng… Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng giảm trái chiều. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 20 đồng, mua vào 28.669 - 28.959 đồng, bán ra 30.181 đồng; bảng Anh tăng 100 đồng, mua vào 33.561 - 33.900 đồng, bán ra 34.987 đồng...

Ngân hàng giảm nhẹ giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tăng nhẹ, chỉ số USD-Index thêm 0,1 điểm, lên 101,46 điểm. Đồng USD đi ngang so với các đồng tiền khác sau khi số liệu cho thấy lạm phát của Mỹ tăng thấp hơn dự kiến, qua đó làm giảm khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Số liệu của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed ưu tiên sử dụng, đã tăng 0,3% trong tháng trước. Các nhà kinh tế được Reuters khảo sát trước đó dự báo mức tăng 0,4%. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đặt cược 37% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10, giảm mạnh so với mức 70% một tuần trước.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, báo cáo về số liệu PCE yếu hơn dự kiến được công bố sau khi Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang New York John Williams phản đối quan điểm cho rằng cần khẩn cấp thực hiện một đợt tăng lãi suất khác, đã khiến kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất liên tiếp giảm đáng kể. Việc điều chỉnh lại kỳ vọng đang kéo lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ xuống thấp hơn và thu hẹp lợi thế của đồng USD, thúc đẩy làn sóng bán USD mới nhất.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ trong bối cảnh kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất ngày càng lớn, do lạm phát được thúc đẩy bởi giá dầu cao hơn. Đồng bạc xanh vẫn hướng tới mức tăng theo tháng so với đồng EUR, franc Thụy Sĩ và bảng Anh. Tuy nhiên, đồng USD đã mất một phần đà tăng sau khi dữ liệu được công bố. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm (loại trái phiếu thường biến động cùng chiều với kỳ vọng về lãi suất của Fed) đã giảm 0,4 điểm cơ bản xuống mức 4,885%.