Giá vàng, USD, lãi suất cùng hạ

G IÁ VÀNG VẪN XU HƯỚNG GIẢM

Giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng qua. Ngày 29.9, sau khi mất 1,4 triệu đồng/lượng đầu ngày, giá vàng miếng SJC được các công ty tăng nhiều đợt với tổng mức 1,5 triệu đồng. Công ty SJC, Doji, Phú Quý… mua vào với giá 139,5 triệu đồng, bán ra 142,5 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 138,5 triệu đồng, bán ra 142,5 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của giá vàng chưa có điểm dừng ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm trước tăng sau. Công ty SJC mua vào 139 triệu đồng, bán ra 142 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 139,5 triệu đồng, bán ra 142,5 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 138,5 triệu đồng, bán ra 142,5 triệu đồng…

Giá vàng trong nước biến động cùng nhịp với thị trường thế giới. Sau khi giảm mạnh về mức 4.112 USD trong sáng 29.9, giá vàng thế giới đã tăng trở lại mức 4.149 USD/ounce. Dù tăng hơn 30 USD/ounce nhưng giá vàng thế giới vẫn ghi nhận mức mất giá 7,2% trong 30 ngày qua, tương đương 320 USD/oune.

Giá vàng giao ngay giảm mạnh trong bối cảnh rủi ro căng thẳng tái diễn tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng, kéo lợi suất trái phiếu kho bạc đi lên và củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Các nhà giao dịch hiện dự báo khoảng 70% khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 10. Chỉ số USD duy trì quanh mức 101,16, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên 5,23%, mức cao nhất kể từ năm 2007.

Dù đang ở mức thấp nhất trong 2 tháng qua nhưng chênh lệch giữa giá mua và bán vàng trong nước vẫn giữ mức 3 - 4 triệu đồng/lượng, tương đương người mua vàng sẽ lỗ ngay từ 2 - 2,5%. Thêm vào đó, mức đắt đỏ của vàng trong nước gia tăng khi không thể giảm nhanh như thế giới. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới lên 12 triệu đồng/lượng. So với thời điểm giá cao kỷ lục hồi cuối tháng 1 ở mức 192 triệu đồng/lượng, những người mua vàng hiện nay đang lỗ khoảng 53 triệu đồng/lượng. Với những người mua vàng hồi đầu tháng 9 thì mức lỗ cũng lên đến 10 triệu đồng/lượng.

Chuyên gia vàng Dương Anh Vũ cho biết giá vàng thế giới tăng trở lại sau mức giảm sâu không có nghĩa xu hướng tăng trở lại. Kim loại quý thế giới có thể xoay quanh mức giá 4.200 USD/ounce trong khi chờ đợi thông tin chính thức từ báo cáo việc làm của Mỹ trong tuần này. Sau quyết định tăng lãi suất vừa qua của Fed, giá vàng đã giảm.

Đối với thị trường vàng vật chất, những người mua giá cao ở mức 180 - 190 triệu đồng/lượng mà nay mua thêm để bình quân giá thì "không phải là sự lựa chọn khôn ngoan". So với mức lãi suất tiết kiệm cao, có nơi 9 - 10%/năm thì mua vàng hay giữ vàng hiện nay không có lời. Thực tế, giá vàng nhiều tháng qua biến động quanh mức 140 - 150 triệu đồng/lượng, nên việc mua vàng hôm nay để chờ lên mức giá 160 triệu đồng/lượng là điều khó khăn và thời gian có thể còn dài. Vì vậy, gửi tiền ngân hàng sẽ không phải đánh cược với rủi ro về giá như khi nắm giữ vàng.

"Dù giá vàng hiện nay giảm mạnh so với mức đỉnh nhưng xu hướng giảm của vàng hiện vẫn chưa xong, do đó không nên mua lúc này", ông Dương Anh Vũ khuyến nghị.

G IÁ USD VÀ LÃI SUẤT TIỀN ĐỒNG HẠ NHIỆT

Hôm qua, các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng nhẹ giá USD 10 đồng nhưng vẫn ghi nhận mức giảm 90 đồng/USD. Vietcombank mua vào với giá 25.760 - 25.790 đồng, bán ra 26.170 đồng. ACB mua vào 25.760 - 25.790 đồng, bán ra 26.150 đồng… Giá USD hiện thấp hơn mức đầu năm 220 đồng/USD, điều chưa từng xảy ra trên thị trường ngoại tệ từ trước đến nay khi nền kinh tế chuẩn bị bước qua quý 4. Trên thị trường liên ngân hàng (nơi các ngân hàng giao dịch với nhau), giá USD tiếp tục giảm 30 đồng trong ngày 29.9, mất mức 26.000 đồng/USD và xuống 25.970 đồng. Như vậy, giá USD giao dịch giữa các nhà băng đã giảm 1,7% trong năm.

Lãi suất tiền đồng cao đang hút dòng tiền từ USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Thị trường ngoại tệ không biến động nhiều trong ngày 29.9 khi đây là thời điểm kết thúc nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ. Để hỗ trợ thanh khoản tiền đồng cho thị trường, vào đầu tuần trước, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện trở lại nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ với khối lượng 2 tỉ USD trong vòng 7 ngày. Các ngân hàng tạm thời bán USD giao ngay cho Ngân hàng Nhà nước để nhận VND phục vụ nhu cầu vốn ngắn hạn, sau đó mua lại số ngoại tệ này khi hợp đồng đáo hạn. Vì vậy, lượng tiền được cung ứng thông qua kênh hoán đổi chỉ mang tính tạm thời và sẽ được Ngân hàng Nhà nước thu hồi sau 7 ngày.

Không những vậy, lãi suất bình quân tiền đồng trong suốt tuần qua đều giảm, xuống dưới 1%/năm. Ngày 29.9, lãi suất tiền đồng qua đêm về 0,1%/năm, 1 tuần 6,5%/năm, 2 tuần 6%/năm, 3 tuần 5,7%/năm, 1 tháng 6,1%/năm, 3 tháng 6,6%/năm… Trong tuần qua, lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng liên tục giảm, đặc biệt ở kỳ hạn qua đêm từ hơn 6%/năm xuống dưới 1%/năm chỉ trong vòng vài ngày. Ngân hàng Nhà nước cũng thực hiện bơm tiền qua thị trường mở. Ngày 29.9, hơn 9.813 tỉ đồng trúng thầu trên thị trường mở, trong đó kỳ hạn 7 ngày có doanh số giao dịch lên đến 8.037 tỉ đồng.

Dù việc lãi suất trên thị trường liên ngân hàng hạ nhiệt cho thấy thanh khoản được cải thiện nhưng ở thị trường lãi suất tiết kiệm, lãi huy động của các nhà băng vẫn không ngừng tăng lên. Ngân hàng số Cake by VPBank mới đây áp dụng lãi suất cộng thêm cho khách tăng lên 2,2%. Với lãi suất đang huy động ở kỳ hạn 6 - 9 tháng ở 7,2%/năm và 7,4%/năm đối với kỳ hạn 10 - 24 tháng thì mức lãi cộng thêm vào lên đến 9,6%/năm. Techcombank thông báo lãi suất huy động kỳ hạn 6, 12 tháng lên đến 8,4%/năm dành cho tiền gửi Phát Lộc Online khi cộng đến 1,8 điểm phần trăm vào lãi suất. SCB cũng niêm yết ở mức cao đối với sản phẩm "Tiền gửi thông thường 13 tháng" với lãi suất 8,7%/năm…

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ UOB Việt Nam, cho rằng động thái tăng lãi suất USD của Mỹ vừa qua và với dự báo xu hướng lãi suất USD sẽ còn tiếp tục tăng lên đang tạo thêm áp lực lên lãi suất trong nước. Trong giai đoạn 6 tháng tới, dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% trong phần còn lại của năm 2026 và kéo dài sang năm 2027. Cơ quan điều hành nhiều khả năng sẽ tập trung đẩy mạnh các biện pháp can thiệp trên thị trường ngoại hối để duy trì sự ổn định của tỷ giá, đồng thời thực thi các biện pháp điều tiết thanh khoản và hỗ trợ truyền dẫn tín dụng có mục tiêu, thay vì thực hiện một chu kỳ cắt giảm sâu lãi suất. Dự báo, tỷ giá sẽ dao động quanh mức 26.000 đồng/USD (có thời điểm có thể tăng lên khoảng 26.600 đồng/USD trước khi hạ nhiệt).