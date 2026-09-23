Ngân hàng Nhà nước: Người dân để hơn 1,22 triệu tỉ đồng trong tài khoản thanh toán

Số này tăng hơn 21.514 tỉ đồng so với quý I/2026, song vẫn thấp hơn 83.000 tỉ so với con số cùng kỳ năm 2025 (1,303 triệu tỉ đồng). Trong năm 2025, số tiền người dân để trong các tài khoản thanh toán cao nhất lên tới 1,345 triệu tỉ đồng vào quý III.

Cả tiền gửi tiết kiệm và số dư trong tài khoản thanh toán của người dân đang tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Tài khoản thanh toán của cá nhân được thống kê là các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn còn hoạt động của cá nhân mở tại ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh toán qua thẻ và thanh toán không dùng tiền mặt khác.

Theo quy định hiện hành, tiền gửi không kỳ hạn có mức lãi suất tối đa 0,5%/năm. Đây thường là khoản tiền được khách hàng duy trì để phục vụ chi tiêu, thanh toán và các nhu cầu giao dịch thường xuyên.

Cũng theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tổng số tài khoản thanh toán cá nhân được ghi nhận là 256,741 triệu tài khoản. Nếu tính bình quân trên tổng số tiền để trong tài khoản thanh toán, mỗi tài khoản đang có khoảng 4,75 triệu đồng.

So với trước đó, tổng số tài khoản thanh toán cá nhân đang tăng lên. Con số ghi nhận mới nhất vào cuối quý II đã tăng 7,3 triệu tài khoản so với đầu năm 2026. So với cùng kỳ năm trước, số lượng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng đã tăng lên tới gần 33 triệu tài khoản.

Việc số tài khoản thanh toán của người dân tăng nhanh cho thấy việc chuyển sang các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đang được đẩy nhanh. Tuy nhiên, số lượng tiền người dân duy trì trong các tài khoản thanh toán lại đang có xu hướng giảm đi.

Trong diễn biến liên quan, tiền gửi của người dân tại các ngân hàng tăng mạnh. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước vào tháng 7 vừa qua, tổng số tiền gửi của người dân tại các ngân hàng đã tăng lên 11,22 triệu tỉ đồng, tăng 8,56% so với cuối năm 2025.

Nếu tính từ đầu năm 2026, số tiền người dân gửi vào các ngân hàng đã tăng 839.000 tỉ đồng sau 6 tháng. Con số 11,22 triệu tỉ đồng cũng là tổng số dư tiền gửi tại các ngân hàng của người dân cao nhất trong 2 năm qua.

Ngược lại, tiền gửi của các tổ chức kinh tế tại các ngân hàng có xu hướng giảm. Tới cuối tháng 7, tổng số tiền gửi của nhóm này là 6,24 triệu tỉ đồng, giảm hơn 130.000 tỉ đồng. Dù vậy, số này vẫn nhích nhẹ so với cuối năm ngoái (tăng khoảng 0.98%).

Dù vậy, tổng lượng tiền gửi khách hàng tại các ngân hàng vẫn đang tăng lên đáng kể. Tính từ đầu năm 2026, tổng lượng tiền gửi đã tăng thêm gần 1 triệu tỉ đồng, tăng hơn 6%.

Số tiền gửi tại các ngân hàng có xu hướng tăng trong 5 tháng trở lại đây do lãi suất huy động của các ngân hàng tăng. Nhiều ngân hàng đang trả lãi kỳ hạn 6 - 12 tháng ở mức cao hơn nhiều so với niêm yết công khai. Mức lãi suất tiết kiệm có thời điểm lên tới trên 9%.

Mặt bằng lãi suất huy động cao chủ yếu đến từ sự mất cân đối giữa tăng trưởng tín dụng và huy động. Chênh lệch có thời điểm gần 2 triệu tỉ đồng khiến các ngân hàng buộc phải nâng cao lãi suất huy động để hút tiền gửi tiết kiệm.