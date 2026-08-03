Tăng tỷ lệ tiền gửi Kho bạc Nhà nước vào vốn huy động ngân hàng lên 50%

NHNN ban hành Quyết định số 1743 về tỷ lệ khấu trừ số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 50% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước. Quyết định số 1743 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.8.2026 đến hết 31.7.2028. Tỷ lệ khấu trừ nêu trên được áp dụng trong toàn bộ khoảng thời gian này.

Lượng tiền gửi Kho bạc Nhà nước được tính vào vốn huy động ngân hàng được tăng lên 50% ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo quy định trước đó, 80% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước bị loại trừ khi tính tổng tiền gửi, tương đương chỉ 20% khoản tiền gửi này được tính vào nguồn vốn huy động. Với Quyết định 1743, tỷ lệ bị loại trừ giảm xuống còn 50%, đồng nghĩa 50% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước được tính vào nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại. "Việc nâng tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước được tính vào nguồn vốn huy động từ 20% lên 50% được kỳ vọng góp phần hỗ trợ thanh khoản và tạo thêm dư địa cân đối vốn cho các tổ chức tín dụng", NHNN thông tin.

NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại có nhận tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước phải chủ động theo dõi, đánh giá và kiểm soát chênh lệch về quy mô, kỳ hạn giữa nguồn vốn huy động và việc sử dụng vốn. Các ngân hàng đồng thời phải bảo đảm khả năng thanh khoản, khả năng chi trả, kể cả trong trường hợp Kho bạc Nhà nước thu hồi trước hạn các khoản tiền gửi có kỳ hạn; duy trì đầy đủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật.

Quyết định 1743 được ban hành trong bối cảnh Chính phủ triển khai Nghị quyết số 168 ngày 27.6.2026 về cập nhật kịch bản tăng trưởng và các giải pháp trọng tâm trong những quý còn lại của năm 2026, nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.