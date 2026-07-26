Người dân gửi tiền ngân hàng tăng cao kỷ lục

Lượng tiền gửi của dân cư tính đến cuối tháng 5 tăng thêm hơn 108.000 tỉ đồng so với cuối tháng 4, lên mức cao kỷ lục 10,826 triệu tỉ đồng. Tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng liên tục tăng kể từ năm ngoái đến nay. So với đầu năm, tăng trưởng lượng tiền gửi dân cư thêm 4,76%, tương đương thêm 491.000 tỉ đồng.

Lượng tiền gửi dân cư tăng kỷ lục ẢNH: NGỌC THẮNG

Lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế tiếp tục tăng tháng thứ 3 liên tiếp. Các doanh nghiệp đã tăng lượng tiền gửi vào ngân hàng thêm 94.000 tỉ đồng, lên 6,168 triệu tỉ đồng. Lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế đang tiến gần đến con số lập được vào tháng 12.2025. Dù tăng liên tiếp 3 tháng gần đây nhưng tốc độ tăng trưởng tiền gửi của khối tổ chức kinh tế vẫn ghi nhận mức âm 0,2% so với cuối năm 2025, tương đương 12.000 tỉ đồng.

Tổng phương tiện thanh toán cũng đã tăng thêm 156.000 tỉ đồng, lên 19,974 triệu tỉ đồng. Tốc độ tăng trưởng phương tiện thanh toán tương đương 2,73% so với cuối năm 2025, tương đương 530.000 tỉ đồng. Tổng phương tiện thanh toán đang tiến gần đến con số 20 triệu tỉ đồng.

Lãi suất huy động tiết kiệm của các ngân hàng trong tháng 5 mặc dù có giảm nhẹ ở một số nhà băng nhưng mặt bằng chung vẫn duy trì ở mức cao. Ở các kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất huy động của các nhà băng kịch trần 4,75%/năm; từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, lãi suất tiết kiệm của một số ngân hàng dao động từ 5 - 8.9%/năm.