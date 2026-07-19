Mức chi trả tối đa cho tất cả tiền gửi tăng lên 350 triệu đồng

Theo Thông tư 05/2026 của Ngân hàng Nhà nước quy định mức chi trả tiền bảo hiểm của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, số tiền tối đa Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả tiền gốc và tiền lãi) của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 350 triệu đồng. Đây là mức chi trả cao nhất từ trước đến nay. Mức chi trả bảo hiểm tiền gửi tăng lên trong những năm qua. Vào năm 2000, mức này là 30 triệu đồng, năm 2005 là 50 triệu đồng, năm 2027 là 75 triệu đồng, năm 2021 là 125 triệu đồng.

Mức chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo luật Bảo hiểm tiền gửi, nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm phát sinh kể từ một trong các thời điểm. Cụ thể, phương án phá sản tổ chức tín dụng được phê duyệt hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản xác định chi nhánh ngân hàng nước ngoài mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền. NHNN có văn bản đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và tổ chức tín dụng đó có lỗ lũy kế lớn hơn 100% giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Hay NHNN có văn bản thông báo cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi về việc trả tiền bảo hiểm.

Theo NHNN, kinh tế xã hội và hệ thống các tổ chức tín dụng phát triển nhanh, nhưng việc điều chỉnh hạn mức chi trả của bảo hiểm tiền gửi chưa bắt kịp biến động thị trường. Hạn mức chi trả tăng hơn bốn lần trong 25 năm trong khi GDP bình quân đầu người tăng đến 22 lần. Điều này khiến chỉ số hạn mức chi trả trên GDP bình quân đầu người giảm mạnh và có thể tiếp tục xuống sâu khi đất nước hướng tới tăng trưởng hàng năm hai chữ số. Việc tăng hạn mức từ 125 triệu đồng lên 350 triệu đồng, "không quá đột biến". Điều chỉnh này được đánh giá cần thiết, giúp tăng niềm tin của người dân đối với hệ thống ngân hàng và góp phần giảm nguy cơ rút tiền hàng loạt.

Tại thời điểm 31.12.2025, tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm của toàn hệ thống là 10,02 triệu tỉ đồng, tăng gần 3,4 triệu tỉ đồng so với thời điểm cuối năm 2021 (tương đương tăng 51,4%); số người gửi tiền được bảo hiểm trong toàn hệ thống là 138,69 triệu người, tăng 55,58 triệu người so với năm 2021 (tương đương tăng 66,87%). Trong giai đoạn 2000 - 2025, quy mô tiền gửi được bảo hiểm tăng mạnh từ 66.400 tỉ đồng lên 10,2 triệu tỉ đồng