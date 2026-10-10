Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã chứng khoán CII) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 200 tỉ đồng. Dự kiến toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để cơ cấu lại nợ của CII (trả nợ vay ngân hàng). Mệnh giá trái phiếu đợt này là 100 triệu đồng với kỳ hạn 2 năm. Lãi suất cố định được áp dụng trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên (kỳ tính lãi được tính cứ 3 tháng liên tục) là 11,5%/năm và từ kỳ thứ 5 trở đi là thả nổi theo lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,8%/năm nhưng không thấp hơn 11%/năm. Lãi suất tham chiếu được tính bằng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trả sau của Ngân hàng Vietcombank công bố tại ngày xác định lãi suất.

CII huy động vốn bằng trái phiếu với lãi suất 14,5%/năm ẢNH: NGỌC THẮNG

Trước đó, CII cũng công bố phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá gần 6.720 tỉ đồng, dự kiến dùng để đầu tư vào các chương trình, dự án của công ty. Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng với kỳ hạn lên đến 25 năm. Đợt phát hành này dành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cứ sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 trái phiếu. Trong 12 kỳ tính lãi đầu tiên (tương ứng 3 năm đầu tiên), nhà đầu tư không được nhận lãi. Kể từ sau đó thì lãi suất cố định là 14,5%/năm.

CII là doanh nghiệp đang và sắp tham gia xây dựng nhiều dự án hạ tầng ở các địa phương. Chẳng hạn, CII tham gia với tỷ lệ 55% dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư hơn 36.100 tỉ đồng. Hay cuối tháng 8, liên danh CII - CII PPP - IMIC được lựa chọn làm nhà đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh Bình Dương trước sáp nhập có tổng mức đầu tư khoảng 6.276 tỉ đồng. Mới nhất, Lâm Đồng chấp thuận chủ trương cho liên danh CII - CII PPP - IMIC lập hồ sơ đề xuất dự án hoàn thiện các tuyến đường cảnh quan ven biển phía Nam tỉnh theo phương thức PPP, với tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỉ đồng...