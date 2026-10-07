TP.HCM chuẩn bị phát hành trái phiếu quốc tế cho hạ tầng đô thị

Ngày 7.10, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM (VIFC-HCMC) phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức cuộc họp tham vấn về phát hành trái phiếu quốc tế. Cuộc họp tập trung vào các điều kiện để chuyển nhu cầu đầu tư của TP.HCM thành những dự án có thể tiếp cận nguồn vốn dài hạn trên thị trường quốc tế, bổ sung nguồn lực bên cạnh ngân sách và các phương thức huy động vốn khác.

TP.HCM tham vấn phát hành trái phiếu quốc tế cho hạ tầng đô thị thông qua VIFC-HCMC ẢNH: VIFC-HCMC

Hiện VIFC-HCMC đang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP.HCM về phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Theo dự thảo Tờ trình, trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình được định hướng trở thành một trong những sản phẩm nền tảng đầu tiên của Trung tâm. Việc hình thành sản phẩm này được kỳ vọng tạo thêm nguồn vốn trung và dài hạn cho các dự án trọng điểm, đồng thời phát triển hệ sinh thái tư vấn, xếp hạng tín nhiệm, thu xếp vốn và các dịch vụ hỗ trợ tại VIFC-HCMC.

Từ góc nhìn nhà đầu tư, ông Pavel Kochanov, chuyên gia cao cấp về tài chính đô thị của IFC, phân tích các yếu tố quyết định năng lực vay nợ của thành phố, gồm nền tảng kinh tế, cơ cấu thu - chi, thanh khoản, nghĩa vụ nợ và chất lượng quản trị tài chính. Việc đánh giá cần dựa trên mô hình tài chính cho toàn bộ kỳ hạn vay, có tính đến các kịch bản bất lợi. Yêu cầu xuyên suốt là khả năng trả nợ bằng nguồn lực tự tạo, với mức dự phòng an toàn phù hợp. Trong khi đó, ông Neeraj Gupta, chuyên gia đầu tư trưởng của IFC, đề xuất ưu tiên những dự án đã hoàn thành nghiên cứu khả thi, có mặt bằng, giấy phép và hồ sơ hợp đồng cần thiết, có thể giải ngân và sớm tạo ra kết quả. Tiến độ sử dụng vốn là yếu tố quan trọng gồm vốn huy động chưa đưa vào công trình vẫn phát sinh chi phí, làm giảm hiệu quả tài chính của đợt phát hành. Việc lựa chọn công cụ tài chính vì vậy phải bám sát đặc điểm của từng nhóm dự án...

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP. HCM, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC (giữa) trao đổi với các chuyên gia tại sự kiện ẢNH: VIFC-HCMC

Phát biểu trao đổi, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP. HCM, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, ví trái phiếu quốc tế như một cây cầu kết nối thành phố với các nhà đầu tư toàn cầu. Thành phố đã kiên trì trao đổi, phối hợp với IFC, các cơ quan tài chính và đối tác tư vấn trong thời gian dài để tìm kiếm giải pháp huy động vốn quốc tế, từng bước tháo gỡ các vướng mắc pháp lý. Trong 5 năm tới, TP.HCM cần nguồn lực lớn để phát triển đường sắt đô thị, đường cao tốc, trung tâm dữ liệu, hạ tầng môi trường, cấp nước và xử lý nước thải. Tiếp cận thị trường trái phiếu quốc tế vì vậy là yêu cầu thực tiễn, cần được triển khai nghiêm túc và bền vững. Có dự án mới là bước đầu, điều quyết định là đưa dự án đến trạng thái sẵn sàng tiếp nhận nguồn vốn quốc tế. Ông nhấn mạnh, đợt phát hành đầu tiên sẽ là nhịp cầu đặt nền móng cho uy tín của thành phố trên thị trường vốn quốc tế. Từ nền tảng đó, thành phố có thể mở đường cho các đợt phát hành tiếp theo, hình thành kênh huy động vốn lâu dài và tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn quốc tế thông qua VIFC-HCMC.