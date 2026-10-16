Giá vàng hôm nay 16.10.2026: Dậm chân tại chỗ nhưng cao hơn thế giới gần 13 triệu

Sáng 16.10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục đứng yên khi được mua vào ở mức 140,3 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 143,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý tiếp tục mua vàng miếng SJC ở mức 139,8 triệu đồng, bán ra 143,3 triệu đồng… Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC duy trì chiều mua vào 139,8 triệu đồng, bán ra 142,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng giữ nguyên giá mua vào 139,8 triệu đồng, bán ra 142,8 triệu đồng…

Giá vàng thế giới tăng lên 4.153 USD/ounce, cao hơn hôm qua 13 USD do đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hạ nhiệt. Quy đổi theo tỷ giá của Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương gần 130,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, mỗi lượng vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới 12,7 triệu đồng.

Giá vàng sáng 16.10 tiếp tục đứng yên ẢNH: ĐỘC LẬP

Sau báo cáo lạm phát tăng cao, báo cáo chỉ số giá sản xuất tại Mỹ (PPI) trong tháng 9 cũng tăng mạnh nhất trong 4 năm rưỡi do chi phí hàng hóa và dịch vụ gia tăng. Cụ thể, PPI tháng 9 tăng 1,3% so với tháng trước đó và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng mạnh nhất theo tháng và theo năm kể từ năm 2022. Điều này cũng là dấu hiệu mới nhất cho thấy áp lực lạm phát đang lan rộng ra ngoài nhóm năng lượng. Ông David Russell, Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại TradeStation, phát biểu trên CNBC rằng báo cáo PPI, sau số liệu CPI ngày 14.10, xác nhận lạm phát đang xấu đi khi giá năng lượng duy trì ở mức cao. Dù có bầu cử hay không, giá cả vẫn đang tăng và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể buộc phải hành động.

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly và Phó chủ tịch Fed phụ trách giám sát Michelle Bowman nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể chưa cần tăng lãi suất ngay lập tức, qua đó làm dịu kỳ vọng về một động thái trong tháng này. Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức khoảng 30% nhưng nhiều dự đoán cho rằng cơ quan này sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12.