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    Giá vàng hôm nay 15.10.2026: Tiếp tục đứng yên khiến người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

    An Yến
    An Yến
    Giá vàng trong nước đứng yên dù thế giới đi xuống khiến người mua vào bị lỗ ngay 3 triệu đồng/lượng.

    Sáng 15.10, giá vàng trong nước đồng loạt đứng yên. Chẳng hạn, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ chiều mua vàng miếng ở mức 140,3 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 143,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý tiếp tục mua vàng miếng SJC ở mức 139,8 triệu đồng, bán ra 143,3 triệu đồng…

    Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC vẫn được mua vào 139,8 triệu đồng, bán ra 142,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng giữ nguyên chiều mua vào 139,8 triệu đồng, bán ra 142,8 triệu đồng… Chênh lệch giá mua - bán tại các công ty này duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng nên người mua sẽ bị lỗ ngay.

    Giá vàng hôm nay 15.10.2026: Tiếp tục đứng yên khiến người mua vẫn lỗ - Ảnh 1.

    Giá vàng sáng 15.10 đứng yên khiến người mua vào bị lỗ ngay 3 triệu đồng/lượng

    ẢNH: NGỌC THẮNG

    Giá vàng thế giới tiếp tục giảm, xuống 4.140 USD/ounce, thấp hơn hôm qua gần 10 USD sau báo cáo cho thấy lạm phát của Mỹ tăng cao. Theo báo cáo công bố của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) trong ngày 14.10, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nước này trong tháng 9 tăng 0,6% so với tháng 8 và tăng 3,7% so với cùng kỳ, cao hơn dự báo từ các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát trước đó. Con số 3,7% cũng cao hơn nhiều so với mức tăng 3,4% của tháng 8. Nếu loại trừ những nhóm giá biến động mạnh như thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước, cao hơn dự báo 0,2% của các chuyên gia kinh tế. So với cùng kỳ, CPI lõi tăng 2,6%, cũng cao hơn dự báo 2,5% từ các chuyên gia. Chi phí năng lượng tăng vọt tiếp tục là nguyên nhân chính đẩy lạm phát đi lên.

    Sau khi số liệu được công bố, đồng USD bật tăng mạnh và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng đi lên. Điều này khiến kim loại quý suy yếu khi các nhà đầu tư nâng dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sớm tăng lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng này vào khoảng 35%, tăng từ mức khoảng 22% trước khi dữ liệu lạm phát được công bố. Khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 được định giá ở mức khoảng 90%. Khi lãi suất cao hơn thường làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý...

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