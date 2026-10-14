Giá vàng hôm nay 14.10.2026: Lỗ 5 triệu đồng/lượng trong vòng một tháng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 141,3 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 144,3 triệu đồng. ACB giảm 300.000 đồng, xuống 140,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 143,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 400.000 đồng, mua vào 141,3 triệu đồng, bán ra 142,8 triệu đồng. Công ty Phú Quý giữ giá vàng ở mức 140,5 triệu đồng, bán ra 144,3 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng không biến động nhiều đầu ngày khi Công ty Phú Quý mua vào 140,5 triệu đồng, bán ra 143,5 triệu đồng; Công ty SJC mua vào với giá 140,8 triệu đồng, bán ra 143,8 triệu đồng… Vàng trong nước đắt hơn thế giới 13,2 triệu đồng/lượng. Những người mua vàng trong một tháng trở lại đây đã lỗ khoảng 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 13,2 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm 13 USD mỗi ounce, xuống 4.149 USD. Vàng đi xuống khi các nhà giao dịch giảm bớt lượng vàng nắm giữ trước báo cáo lạm phát của Mỹ hôm nay, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn gần nhất và rủi ro tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang vào tháng 12 vẫn ở mức cao. Các nhà giao dịch dự đoán khoảng 19% khả năng tăng lãi suất vào tháng 10 và 88% khả năng tăng lãi suất vào tháng 12. Tín hiệu lãi suất khá trái chiều, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 5,22% và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm xuống dưới 5,58%, nhưng lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm lại tăng lên trên 4,81% khi thị trường vẫn giữ quan điểm về việc tăng lãi suất vào cuối năm.

Tình hình eo biển Hormuz và căng thẳng Mỹ-Iran vẫn là mối lo ngại về nguồn cung, nhưng tín hiệu thị trường dầu mỏ khá trái chiều chứ không hoàn toàn theo hướng lạm phát. Đối với vàng, kênh giá vẫn có hai chiều: rủi ro vận chuyển và chiến tranh Mỹ-Iran hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng bất kỳ xung lực lạm phát nào do dầu mỏ gây ra sẽ đẩy lợi suất trái phiếu và đồng đô la lên, gây áp lực lên kim loại quý.