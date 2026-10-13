Giá vàng hôm nay 13.10.2026: Vàng miếng SJC cao hơn thế giới 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới 13 triệu đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 141,3 triệu đồng, bán ra 144,3 triệu đồng. ACB giảm 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào 141 triệu đồng, bán ra 144 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào 141 triệu đồng, bán ra 142,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 800.000 đồng mỗi lượng, mua vào 140 triệu đồng, bán ra 143,5 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm, Công ty Phú Quý giảm 800.000 đồng/lượng, mua vào 140 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng; Công ty SJC giảm 500.000 đồng/lượng, mua vào còn 140 triệu đồng, bán ra 143,1 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 13 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm 4 USD mỗi ounce, còn 4.169 USD. Thị trường vàng tiếp tục đối mặt với những khó khăn đáng kể từ lạm phát dai dẳng, lãi suất tăng và lợi suất trái phiếu cao hơn. Tuy nhiên, kim loại quý này đã thể hiện khả năng phục hồi đáng kể. Kết thúc quý 3, mức tăng thể trưởng vững chắc ngay cả khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ leo lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm kết thúc tháng 9 ở mức 5,28%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm đạt 5,63%, mức đóng cửa cao nhất kể từ năm 2002. Những yếu tố đối lập này dự kiến sẽ tiếp tục là động lực quan trọng của giá vàng trong ba tháng cuối năm.

Trong báo cáo triển vọng hàng quý mới nhất, các nhà phân tích thị trường tại Invesco cho biết mặc dù lợi suất trái phiếu cao hơn có thể tiếp tục gây áp lực lên giá vàng trong quý 4, nhưng nhu cầu mang tính cấu trúc từ các ngân hàng trung ương và sự quan tâm trở lại của nhà đầu tư đối với các sản phẩm giao dịch chứng khoán (ETP) được bảo đảm bằng vàng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong dài hạn.